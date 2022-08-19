16:52 19.08.2022 (обновлено: 17:41 19.08.2022)
Токаев положительно оценил развитие отношений Казахстана и России
Токаев настроен оптимистически по поводу развития отношений Казахстана и России
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
НУР-СУЛТАН, 19 авг – РИА Новости. Каких-либо оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет, считает казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана находится в Сочи с рабочим визитом.
"Вообще, в целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество. Я в этом плане с вами согласен, нас объединяет общая граница – сама протяженная в мире сухопутная граница. Кстати, делимитированная полностью граница. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет", - сказал Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам президента Казахстана, специфика геополитической ситуации "подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам". Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом, отметил он. Тем не менее, считает глава государства, "жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать".
"Я лично, как президент Республики Казахстан, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах", - подчеркнул Токаев.