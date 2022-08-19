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Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ
Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ - РИА Новости, 19.08.2022
Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие российского лидера Владимира Путина в саммите СНГ. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:21
2022-08-19T16:21
2022-08-19T16:23
касым-жомарт токаев
владимир путин
снг
политика
казахстан
россия
сочи
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НУР-СУЛТАН, 19 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие российского лидера Владимира Путина в саммите СНГ.Токаев находится в Сочи с рабочим визитом."В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более, Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате", - сказал Токаев в ходе встречи с Путиным.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, владимир путин, снг, политика, казахстан, россия, сочи
Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, СНГ, Политика, Казахстан, Россия, Сочи
16:21 19.08.2022 (обновлено: 16:23 19.08.2022)
Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ
Президент Казахстана Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ