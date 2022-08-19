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Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ

Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ - РИА Новости, 19.08.2022

Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие российского лидера Владимира Путина в саммите СНГ. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:21

2022-08-19T16:21

2022-08-19T16:23

касым-жомарт токаев

владимир путин

снг

политика

казахстан

россия

сочи

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НУР-СУЛТАН, 19 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие российского лидера Владимира Путина в саммите СНГ.Токаев находится в Сочи с рабочим визитом."В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более, Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате", - сказал Токаев в ходе встречи с Путиным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

касым-жомарт токаев, владимир путин, снг, политика, казахстан, россия, сочи