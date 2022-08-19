Рейтинг@Mail.ru
Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/tokaev-1810795093.html
Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ
Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ - РИА Новости, 19.08.2022
Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие российского лидера Владимира Путина в саммите СНГ. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:21
2022-08-19T16:23
касым-жомарт токаев
владимир путин
снг
политика
казахстан
россия
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106912/68/1069126853_0:242:1462:1064_1920x0_80_0_0_8fc77b611482eea9a58fc09ca3860571.jpg
НУР-СУЛТАН, 19 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие российского лидера Владимира Путина в саммите СНГ.Токаев находится в Сочи с рабочим визитом."В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более, Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате", - сказал Токаев в ходе встречи с Путиным.
казахстан
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106912/68/1069126853_0:105:1462:1201_1920x0_80_0_0_92b2073301d9e1ae4a5632901d3fc443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
касым-жомарт токаев, владимир путин, снг, политика, казахстан, россия, сочи
Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, СНГ, Политика, Казахстан, Россия, Сочи
16:21 19.08.2022 (обновлено: 16:23 19.08.2022)
 
Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ

Президент Казахстана Токаев рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран — участниц СНГ, ШОС, ЕЭС и ОДКБ
Флаги стран — участниц СНГ, ШОС, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги стран — участниц СНГ, ШОС, ЕЭС и ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 19 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие российского лидера Владимира Путина в саммите СНГ.
Токаев находится в Сочи с рабочим визитом.
"В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более, Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате", - сказал Токаев в ходе встречи с Путиным.
 
Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинСНГПолитикаКазахстанРоссияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала