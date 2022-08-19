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Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи - РИА Новости, 19.08.2022
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Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи
Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи - РИА Новости, 19.08.2022
Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:05
2022-08-19T15:06
сочи
казахстан
касым-жомарт токаев
россия
владимир путин
в мире
ашхабад
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НУР-СУЛТАН, 19 авг — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба.Пресс-служба Кремля в четверг отмечала, что в продолжение регулярного диалога на высшем уровне президенты планируют "обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества". Кроме того, стороны затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.В свою очередь, пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что на переговорах главы государств рассмотрят "актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".Предыдущая встреча Путина и Токаева состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.
https://ria.ru/20220819/diplomatiya-1810493227.html
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сочи, казахстан, касым-жомарт токаев, россия, владимир путин, в мире, ашхабад
Сочи, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Владимир Путин, В мире, Ашхабад
14:05 19.08.2022 (обновлено: 15:06 19.08.2022)
 
Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи

Президент Казахстана Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, где встретится с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 19 авг — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба.

"В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале.

Пресс-служба Кремля в четверг отмечала, что в продолжение регулярного диалога на высшем уровне президенты планируют "обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества". Кроме того, стороны затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.
В свою очередь, пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что на переговорах главы государств рассмотрят "актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".
Предыдущая встреча Путина и Токаева состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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СочиКазахстанКасым-Жомарт ТокаевРоссияВладимир ПутинВ миреАшхабад
 
 
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