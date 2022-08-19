https://ria.ru/20220819/tokaev-1810751431.html

Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи

Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи - РИА Новости, 19.08.2022

Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:05

2022-08-19T14:05

2022-08-19T15:06

сочи

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НУР-СУЛТАН, 19 авг — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба.Пресс-служба Кремля в четверг отмечала, что в продолжение регулярного диалога на высшем уровне президенты планируют "обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества". Кроме того, стороны затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.В свою очередь, пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что на переговорах главы государств рассмотрят "актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".Предыдущая встреча Путина и Токаева состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20220819/diplomatiya-1810493227.html

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сочи, казахстан, касым-жомарт токаев, россия, владимир путин, в мире, ашхабад