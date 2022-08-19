14:05 19.08.2022 (обновлено: 15:06 19.08.2022)
Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи
Президент Казахстана Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, где встретится с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 19 авг — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщила его пресс-служба.
"В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале.
Пресс-служба Кремля в четверг отмечала, что в продолжение регулярного диалога на высшем уровне президенты планируют "обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества". Кроме того, стороны затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.
В свою очередь, пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что на переговорах главы государств рассмотрят "актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".
Предыдущая встреча Путина и Токаева состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.
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