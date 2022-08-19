https://ria.ru/20220819/tatarstan-1810822772.html
Первый центр культурного развития в рамках нацпроекта открылся в Татарстане
Первый центр культурного развития в рамках нацпроекта открылся в Татарстане - РИА Новости, 19.08.2022
Первый центр культурного развития в рамках нацпроекта открылся в Татарстане
Первый центр культурного развития площадью более 1,6 тысячи квадратных метров в рамках национального проекта "Культура" открылся в пятницу в Зеленодольске,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:22
2022-08-19T17:22
2022-08-19T17:22
республика татарстан
рустам минниханов
россия
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Первый центр культурного развития площадью более 1,6 тысячи квадратных метров в рамках национального проекта "Культура" открылся в пятницу в Зеленодольске, сообщает министерство культуры Татарстана."Уникальный многопрофильный культурный объект создан в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Это первый подобный центр в России, представляющий собой одновременно современное культурное и общественное пространство с новыми архитектурно-планировочными решениями", - говорится в сообщении.Двухэтажное здание центра включает творческую мастерскую, вокальную и театральную студии, хореографический класс, выставочное пространство, концертный зал на 199 посадочных мест, обеденную и лаундж-зоны, оснащено современным звуковым и световым оборудованием. Общая площадь здания превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Возведение объекта началось в июне 2021 года.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил высокую социальную и культурную значимость подобных объектов, подчеркнув, что это первый центр культурного развития в рамках нацпроекта "Культура". По словам Рустама Минниханова, появление такого объекта — это новые возможности для роста и развития талантов, которыми богат Зеленодольский район республики.Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула, что благодаря национальному проекту "Культура" создаются условия для развития талантов во всех уголках страны, а не только в крупных городах."Центры культурного развития - это новый этап в развитии социальной инфраструктуры, они станут не только местом притяжения для всех жителей и культурных сообществ, но и создадут лучшие возможности для раскрытия творческого потенциала молодежи, формирования креативных индустрий на местах", - сказала министр.
https://ria.ru/20220729/kino-1805848055.html
https://ria.ru/20220818/natsproekt-1810416006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, россия, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Зеленодольский район, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Первый центр культурного развития площадью более 1,6 тысячи квадратных метров в рамках национального проекта "Культура" открылся в пятницу в Зеленодольске, сообщает министерство культуры Татарстана.
"Уникальный многопрофильный культурный объект создан в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Это первый подобный центр в России
, представляющий собой одновременно современное культурное и общественное пространство с новыми архитектурно-планировочными решениями", - говорится в сообщении.
Двухэтажное здание центра включает творческую мастерскую, вокальную и театральную студии, хореографический класс, выставочное пространство, концертный зал на 199 посадочных мест, обеденную и лаундж-зоны, оснащено современным звуковым и световым оборудованием. Общая площадь здания превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Возведение объекта началось в июне 2021 года.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
отметил высокую социальную и культурную значимость подобных объектов, подчеркнув, что это первый центр культурного развития в рамках нацпроекта "Культура". По словам Рустама Минниханова, появление такого объекта — это новые возможности для роста и развития талантов, которыми богат Зеленодольский район
республики.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула, что благодаря национальному проекту "Культура" создаются условия для развития талантов во всех уголках страны, а не только в крупных городах.
"Центры культурного развития - это новый этап в развитии социальной инфраструктуры, они станут не только местом притяжения для всех жителей и культурных сообществ, но и создадут лучшие возможности для раскрытия творческого потенциала молодежи, формирования креативных индустрий на местах", - сказала министр.
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