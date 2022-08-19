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Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы

Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы - РИА Новости, 19.08.2022

Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы

Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов до 45 дней, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:10

2022-08-19T16:10

2022-08-19T16:10

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов до 45 дней, сообщает АТОР."Согласно принятому 19 августа правительственному решению, срок безвизового въезда с нынешних 30 дней увеличивается до 45 в период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023", — поясняют в ассоциации.Для граждан стран (Узбекистан, Казахстан), которым необходима виза по прибытии, правила тоже меняются: вместо 15 дней можно будет находиться в стране 30.Для въезда нужно предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов. Можно долететь с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Дели. "Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Пхукет с конца октября.Однако, по мнению экспертов, нововведение не сильно скажется на росте турпотока из РФ: большинство отдыхающих все равно приезжают в Таиланд в среднем на 10-14 дней. А вот широкая география вылетов из России и наличие прямых рейсов, напротив, смогли бы помочь в восстановлении интереса к направлению.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, россия, виза, туризм, туристы, отдых, турпоток