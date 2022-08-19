https://ria.ru/20220819/tailand-1810774397.html
Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы
Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы - РИА Новости, 19.08.2022
Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы
Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов до 45 дней, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:10
2022-08-19T16:10
2022-08-19T16:10
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов до 45 дней, сообщает АТОР."Согласно принятому 19 августа правительственному решению, срок безвизового въезда с нынешних 30 дней увеличивается до 45 в период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023", — поясняют в ассоциации.Для граждан стран (Узбекистан, Казахстан), которым необходима виза по прибытии, правила тоже меняются: вместо 15 дней можно будет находиться в стране 30.Для въезда нужно предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов. Можно долететь с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Дели. "Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Пхукет с конца октября.Однако, по мнению экспертов, нововведение не сильно скажется на росте турпотока из РФ: большинство отдыхающих все равно приезжают в Таиланд в среднем на 10-14 дней. А вот широкая география вылетов из России и наличие прямых рейсов, напротив, смогли бы помочь в восстановлении интереса к направлению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, россия, виза, туризм, туристы, отдых, турпоток
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Россия, Виза, Туризм, туристы, Отдых, турпоток
Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы
Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов до 45 дней
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов до 45 дней, сообщает
АТОР.
"Согласно принятому 19 августа правительственному решению, срок безвизового въезда с нынешних 30 дней увеличивается до 45 в период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023", — поясняют в ассоциации.
Для граждан стран (Узбекистан, Казахстан), которым необходима виза по прибытии, правила тоже меняются: вместо 15 дней можно будет находиться в стране 30.
Для въезда нужно предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов. Можно долететь с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Дели. "Аэрофлот" запускает
прямые рейсы на Пхукет с конца октября.
Однако, по мнению экспертов, нововведение не сильно скажется на росте турпотока из РФ: большинство отдыхающих все равно приезжают в Таиланд в среднем на 10-14 дней. А вот широкая география вылетов из России и наличие прямых рейсов, напротив, смогли бы помочь в восстановлении интереса к направлению.