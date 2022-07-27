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В России запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота" - РИА Новости, 27.07.2022
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Туризм
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В России запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота"
В России запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота" - РИА Новости, 27.07.2022
В России запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота"
Российские туроператоры запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах авиакомпании "Аэрофлот" и ожидают ажиотажный спрос на направлении, рассказали РИА... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:40
2022-07-27T13:40
туризм
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские туроператоры запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах авиакомпании "Аэрофлот" и ожидают ажиотажный спрос на направлении, рассказали РИА Новости представители отрасли."Tez Tour открыл продажу туров в Таиланд на базе прямых регулярных ежедневных рейсов авиакомпании "Аэрофлот". Это направление пользуется высоким спросом у клиентов компании, особенно в осенне-зимнем сезоне. Таиланд сейчас является одним из очень немногих доступных нашим соотечественникам вариантов среди азиатских стран, спрос на отдых здесь сдерживали только отсутствие прямого авиасообщения со страной и, как следствие, высокая стоимость имеющихся вариантов перелета", - рассказали в туроператоре.Начал продажу туров в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота" и туроператор "Интурист". "На текущий момент спрос на турпоездки в Таиланд достаточно стабилен и основная часть турагентов и туристов как раз были в ожидании - получится ли договориться туристическим чиновникам с обеих сторон с авиавластями как Таиланда, так и России на разрешение выполнения прямых авиарейсов до столицы и главного туристического острова страны", - пояснил руководитель коммерческого подразделения "Интуриста" Филипп Обручев-Миронов.Долгожданным запуском продаж туров в Таиланд назвали и в туроператоре "ПАКС". "В течение часа-полутора на сайте компании появятся туры на "Аэрофлоте". Началась работа над контрактом с "Аэрофлотом" по блочной перевозке на весь период полетной программы: с 30 октября и до 20 марта", - рассказала заместитель гендиректора по продвижению "ПАКС" Любовь Чучмаева.Она отметила также, что в компании надеются в ближайшее время предоставить туры с фиксированной ценой.В Tez Tour сообщили, что ранее фиксировали единичные бронирования туров в Таиланд с заездами преимущественно в сентябре-октябре. "С появлением полетной программы "Аэрофлота" ожидается ажиотажный интерес, особенно к самому популярному курорту страны - острову Пхукет", - уточнили в пресс-службе компании, добавив, что стоимость недельных туров на базе прямых регулярных рейсов "Аэрофлота" в Таиланд начинается от 81 915 рублей на человека в отель три звезды на завтраках."Аэрофлот", с наибольшей вероятностью, выпускает на пробу рейсы именно сейчас, так как у них освобождаются емкости на зиму по дальнемагистральным бортам. Все они имеют российскую официальную регистрацию и находятся в собственности. По информации из различных источников, до трех-пяти рейсов в день может достичь количество рейсов по двум главным точкам прилета в Таиланд зимой в случае, если получится решить все формальности, разрешения и будут получены жесткие гарантии безопасности полетов для российской стороны", - заключил представитель "Интуриста".
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новости компаний - экономика, таиланд, аэрофлот, россия, в мире, туризм, новости - туризм, интурист, tez tour
13:40 27.07.2022
 
В России запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота"

Российские туроператоры запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские туроператоры запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах авиакомпании "Аэрофлот" и ожидают ажиотажный спрос на направлении, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Tez Tour открыл продажу туров в Таиланд на базе прямых регулярных ежедневных рейсов авиакомпании "Аэрофлот". Это направление пользуется высоким спросом у клиентов компании, особенно в осенне-зимнем сезоне. Таиланд сейчас является одним из очень немногих доступных нашим соотечественникам вариантов среди азиатских стран, спрос на отдых здесь сдерживали только отсутствие прямого авиасообщения со страной и, как следствие, высокая стоимость имеющихся вариантов перелета", - рассказали в туроператоре.
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Начал продажу туров в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота" и туроператор "Интурист". "На текущий момент спрос на турпоездки в Таиланд достаточно стабилен и основная часть турагентов и туристов как раз были в ожидании - получится ли договориться туристическим чиновникам с обеих сторон с авиавластями как Таиланда, так и России на разрешение выполнения прямых авиарейсов до столицы и главного туристического острова страны", - пояснил руководитель коммерческого подразделения "Интуриста" Филипп Обручев-Миронов.
Долгожданным запуском продаж туров в Таиланд назвали и в туроператоре "ПАКС". "В течение часа-полутора на сайте компании появятся туры на "Аэрофлоте". Началась работа над контрактом с "Аэрофлотом" по блочной перевозке на весь период полетной программы: с 30 октября и до 20 марта", - рассказала заместитель гендиректора по продвижению "ПАКС" Любовь Чучмаева.
Она отметила также, что в компании надеются в ближайшее время предоставить туры с фиксированной ценой.
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В Tez Tour сообщили, что ранее фиксировали единичные бронирования туров в Таиланд с заездами преимущественно в сентябре-октябре. "С появлением полетной программы "Аэрофлота" ожидается ажиотажный интерес, особенно к самому популярному курорту страны - острову Пхукет", - уточнили в пресс-службе компании, добавив, что стоимость недельных туров на базе прямых регулярных рейсов "Аэрофлота" в Таиланд начинается от 81 915 рублей на человека в отель три звезды на завтраках.
"Аэрофлот", с наибольшей вероятностью, выпускает на пробу рейсы именно сейчас, так как у них освобождаются емкости на зиму по дальнемагистральным бортам. Все они имеют российскую официальную регистрацию и находятся в собственности. По информации из различных источников, до трех-пяти рейсов в день может достичь количество рейсов по двум главным точкам прилета в Таиланд зимой в случае, если получится решить все формальности, разрешения и будут получены жесткие гарантии безопасности полетов для российской стороны", - заключил представитель "Интуриста".
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