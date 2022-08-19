https://ria.ru/20220819/spas-1810569839.html

"В храм можно хоть с авокадо". Главные заблуждения о Яблочном Спасе

"В храм можно хоть с авокадо". Главные заблуждения о Яблочном Спасе - РИА Новости, 19.08.2022

"В храм можно хоть с авокадо". Главные заблуждения о Яблочном Спасе

Православные отмечают праздник Преображения Господня, также известный как Яблочный Спас. С символом торжества связано немало предрассудков, которые часто... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:00

2022-08-19T08:00

2022-08-19T08:04

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают праздник Преображения Господня, также известный как Яблочный Спас. С символом торжества связано немало предрассудков, которые часто принимают за церковные правила. О самых распространенных — в материале РИА Новости.В Библии — ни словаПодобно тому как на Пасху освящают яйца и куличи, 19 августа верующие приносят в храм целые корзины яблок. Некоторые говорят: "Плоды обязательно нужно благословить. Праздник ведь — Яблочный Спас".Название это на самом деле народное. Церковь отмечает Преображение Господне — одно из двенадцати главных торжеств. И с яблоками оно никак не связано.Празднество установили в VII веке в память о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа. Согласно Евангелию, незадолго до крестных страданий Он в сопровождении трех ближайших учеников — Петра, Иоанна и Иакова — взошел помолиться на гору Фавор, где раскрыл им Свою божественную сущность."И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его стали белыми, как свет", — сказано в Писании.В этот момент апостолы увидели облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте".Одновременно с торжественной датой в седьмом столетии появилась необычная традиция: после литургии на Преображение священник читал специальную молитву — на благословение приносящих плоды."Дело в том, что к этому времени созревал первый урожай. Если он был обильным, относили в храм — в благодарность Богу. В современных реалиях это понять трудно, ведь любые фрукты или овощи можно купить в магазине. А столетия назад большинство людей жило тем, что вырастет у них на огороде", — говорит настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.Запрещает, но не наказываетНо почему же большинство приносит освящать именно яблоки? Ответ прост, объясняют священнослужители: все зависит от региона."В южных странах, например, к этому времени созревает виноград. В России, где он не растет, нашли замену — яблоки. Поспевают как раз к середине августа", — отмечает отец Александр.Но, продолжает протоиерей, совершенно необязательно освящать именно их: "Россиянин может принести в храм любой фрукт или овощ, выращенный самостоятельно или купленный в магазине — да хоть авокадо. Церковь это не возбраняет".Зато, как утверждают многие верующие, "грешно есть яблоки до праздника Преображения". Как ни странно, такой запрет действительно существует, и он зафиксирован в Типиконе (церковном уставе). Но никакого наказания за нарушение нет."Важно понять логику этого правила. Ведь столетия назад священник благословлял тех, кто принес свои первые плоды. Но если они первые, значит, логично, что до этого люди их не вкушали", — указывает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Кроме того, поясняет духовенство, Церковь трактует это предписание как форму добровольной самодисциплины. Определенный период воздержания означает, что человек способен себя ограничить ради важного события. И в праздник не просто съесть, а именно вкусить яблоко.Не уверен — спросиА вот на что действительно в Церкви существует запрет, так это на суеверия. Их, по словам духовенства, великое множество. Так, одни прихожане считают, что освящать следует лишь яблоки нынешнего урожая: с прошлогодними, мол, ничего не выйдет."Совершенно неважно, что это будут за фрукты — старые или новые. Для веры это не имеет никакого значения. Главное — всегда помнить о том, что они — жертва. То есть человек добровольно отдает Богу то, что имеет", — подчеркивает протоиерей Александр Ильяшенко.А другие и вовсе считают, что не грех погадать на яблоках. Утром в праздник нужно съесть одно, приговаривая: "Что надумано — то сбудется!", затем срезать кожуру, кинуть ее через левое плечо и в очистках попытаться разглядеть свое будущее."Это — чистой воды суеверие. У одного человека как-то сработало, значит, и у остальных получится. Такое, к сожалению, в религиозной практике встречается нередко", — говорит иеромонах Макарий (Маркиш).В Церкви, добавляет он, есть множество обычаев, которые меняются в каждую эпоху, и освящение яблок — из этого числа. Но так или иначе эти ритуалы связаны с канонами. В отличие от суеверий, для которых не существует какого-либо богословского обоснования.Вообще, заключают священнослужители, если в чем-то не хватает уверенности, стоит обратиться к батюшке. Это гораздо лучше, чем искать советы в интернете.

https://ria.ru/20220802/sueverie-1806493686.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, россия, медовый спас, аналитика - религия и мировоззрение