https://ria.ru/20220819/soboleznovaniya-1810632700.html

Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ

Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ - РИА Новости, 19.08.2022

Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования армянской стороне в связи со взрывом в ТЦ в Ереване, об этом он заявил на заседании совета... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T05:08

2022-08-19T05:08

2022-08-19T05:08

в мире

александр куренков (мчс)

россия

армения

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования армянской стороне в связи со взрывом в ТЦ в Ереване, об этом он заявил на заседании совета государств-членов ОДКБ по ЧС.Заседание началось с минуты молчания по погибшим и пострадавшим при взрыве в Ереване, а также по погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву, с таким предложением лично выступил глава МЧС России.В четверг в Москве проходит 13 заседание Координационного совета по ЧС государств – членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Председательствующим избран глава МЧС России Александр Куренков.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что взорвался склад пиротехнических материалов.

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Максим Горбачев

в мире, александр куренков (мчс), россия, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), одкб