Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ
Глава МЧС России Куренков выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ
Александр Куренков. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования армянской стороне в связи со взрывом в ТЦ в Ереване, об этом он заявил на заседании совета государств-членов ОДКБ по ЧС.
Заседание началось с минуты молчания по погибшим и пострадавшим при взрыве в Ереване, а также по погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву, с таким предложением лично выступил глава МЧС России.
"Как вы знаете, 14 августа в Ереване произошёл взрыв в торговом центре, в результате которого погибли и пострадали люди. Мы выражаем искренние соболезнования армянской стороне в связи с этим трагическим событием. 18 августа объявлен в Армении днем траура также сегодня в МЧС России вспоминают героя РФ, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева, который трагически погиб при исполнении служебного долга. В этот день ему бы исполнилось 56 лет. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания", - сказал он.
В четверг в Москве проходит 13 заседание Координационного совета по ЧС государств – членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Председательствующим избран глава МЧС России Александр Куренков.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что взорвался склад пиротехнических материалов.