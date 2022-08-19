Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/soboleznovaniya-1810632700.html
Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ
Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ - РИА Новости, 19.08.2022
Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ
Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования армянской стороне в связи со взрывом в ТЦ в Ереване, об этом он заявил на заседании совета... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:08
2022-08-19T05:08
в мире
александр куренков (мчс)
россия
армения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790705210_0:54:3398:1965_1920x0_80_0_0_e3ba02f89669f25a8496da7be3904069.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования армянской стороне в связи со взрывом в ТЦ в Ереване, об этом он заявил на заседании совета государств-членов ОДКБ по ЧС.Заседание началось с минуты молчания по погибшим и пострадавшим при взрыве в Ереване, а также по погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву, с таким предложением лично выступил глава МЧС России.В четверг в Москве проходит 13 заседание Координационного совета по ЧС государств – членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Председательствующим избран глава МЧС России Александр Куренков.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что взорвался склад пиротехнических материалов.
https://ria.ru/20220819/bezopasnost-1810632554.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790705210_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_63b8ae748fad7ccfda1751502556066d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр куренков (мчс), россия, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), одкб
В мире, Александр Куренков (МЧС), Россия, Армения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ОДКБ
05:08 19.08.2022
 
Глава МЧС выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ

Глава МЧС России Куренков выразил Еревану соболезнования в связи со взрывом в ТЦ

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования армянской стороне в связи со взрывом в ТЦ в Ереване, об этом он заявил на заседании совета государств-членов ОДКБ по ЧС.
Заседание началось с минуты молчания по погибшим и пострадавшим при взрыве в Ереване, а также по погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву, с таким предложением лично выступил глава МЧС России.
"Как вы знаете, 14 августа в Ереване произошёл взрыв в торговом центре, в результате которого погибли и пострадали люди. Мы выражаем искренние соболезнования армянской стороне в связи с этим трагическим событием. 18 августа объявлен в Армении днем траура также сегодня в МЧС России вспоминают героя РФ, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева, который трагически погиб при исполнении служебного долга. В этот день ему бы исполнилось 56 лет. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания", - сказал он.
В четверг в Москве проходит 13 заседание Координационного совета по ЧС государств – членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Председательствующим избран глава МЧС России Александр Куренков.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что взорвался склад пиротехнических материалов.
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
05:05
Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность
 
В миреАлександр Куренков (МЧС)РоссияАрменияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала