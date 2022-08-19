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Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату - РИА Новости, 19.08.2022
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Туризм
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Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату
Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату - РИА Новости, 19.08.2022
Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату
Авиакомпания Scat запустит регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан с 19 августа, говорится в Telegram-канале воздушной гавани. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:10
2022-08-19T18:30
туризм
москва
казахстан
scat (авиакомпания)
алма-ата
аэропорт
шереметьево
туризм
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Авиакомпания Scat запустит регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан с 19 августа, говорится в Telegram-канале воздушной гавани."Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам по маршруту Алматы — Москва — Алматы", — отмечается в сообщении.Уточняется, что рейсы будут обслуживаться в терминале C.Авиабилеты уже есть в продаже: стоимость перелета в одну сторону стартует от 27993 рублей с человека. Время в пути — чуть больше четырех часов.
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москва, казахстан, scat (авиакомпания), алма-ата, аэропорт, шереметьево, туризм, новости, новости - туризм
Туризм, Москва, Казахстан, SCAT (авиакомпания), Алма-Ата, Аэропорт, Шереметьево, Туризм, Новости, Новости - Туризм
18:10 19.08.2022 (обновлено: 18:30 19.08.2022)
 
Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату

Казахстанская авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату с 19 августа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании SCAT Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании SCAT Airlines - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Авиакомпания Scat запустит регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан с 19 августа, говорится в Telegram-канале воздушной гавани.
"Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам по маршруту Алматы — Москва — Алматы", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что рейсы будут обслуживаться в терминале C.
Авиабилеты уже есть в продаже: стоимость перелета в одну сторону стартует от 27993 рублей с человека. Время в пути — чуть больше четырех часов.
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