https://ria.ru/20220819/scat-1810687938.html

Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату

Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату - РИА Новости, 19.08.2022

Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату

Авиакомпания Scat запустит регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан с 19 августа, говорится в Telegram-канале воздушной гавани. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:10

2022-08-19T18:10

2022-08-19T18:30

туризм

москва

казахстан

scat (авиакомпания)

алма-ата

аэропорт

шереметьево

туризм

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Авиакомпания Scat запустит регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан с 19 августа, говорится в Telegram-канале воздушной гавани."Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам по маршруту Алматы — Москва — Алматы", — отмечается в сообщении.Уточняется, что рейсы будут обслуживаться в терминале C.Авиабилеты уже есть в продаже: стоимость перелета в одну сторону стартует от 27993 рублей с человека. Время в пути — чуть больше четырех часов.

https://ria.ru/20220812/egipet-1809174598.html

москва

казахстан

алма-ата

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, казахстан, scat (авиакомпания), алма-ата, аэропорт, шереметьево, туризм, новости, новости - туризм