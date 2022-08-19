https://ria.ru/20220819/scat-1810687938.html
Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату
Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату - РИА Новости, 19.08.2022
Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату
Авиакомпания Scat запустит регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан с 19 августа, говорится в Telegram-канале воздушной гавани. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:10
2022-08-19T18:10
2022-08-19T18:30
туризм
москва
казахстан
scat (авиакомпания)
алма-ата
аэропорт
шереметьево
туризм
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Авиакомпания Scat запустит регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан с 19 августа, говорится в Telegram-канале воздушной гавани."Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам по маршруту Алматы — Москва — Алматы", — отмечается в сообщении.Уточняется, что рейсы будут обслуживаться в терминале C.Авиабилеты уже есть в продаже: стоимость перелета в одну сторону стартует от 27993 рублей с человека. Время в пути — чуть больше четырех часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, казахстан, scat (авиакомпания), алма-ата, аэропорт, шереметьево, туризм, новости, новости - туризм
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18:10 19.08.2022 (обновлено: 18:30 19.08.2022)
Авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату
Казахстанская авиакомпания Scat начнет летать из Шереметьево в Алма-Ату с 19 августа
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Авиакомпания Scat запустит регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан с 19 августа, говорится в Telegram-канале воздушной гавани.
"Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам по маршруту Алматы — Москва — Алматы", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что рейсы будут обслуживаться в терминале C.
Авиабилеты уже есть в продаже: стоимость перелета в одну сторону стартует от 27993 рублей с человека. Время в пути — чуть больше четырех часов.