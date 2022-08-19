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Путин посетит саммит G20 на Бали - РИА Новости, 19.08.2022
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Путин посетит саммит G20 на Бали
Путин посетит саммит G20 на Бали - РИА Новости, 19.08.2022
Путин посетит саммит G20 на Бали
Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо агентству Блумберг. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:21
2022-08-19T07:31
в мире
россия
индонезия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо агентству Блумберг.Накануне Путин, как сообщала пресс-служба Кремля, поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.Как сообщил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес, Киев не обращалась к Джакарте с просьбой провести на полях саммита встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. При этом он отметил, что Индонезия готова организовать такие переговоры.Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту России Владимиру Путину. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
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в мире, россия, индонезия
В мире, Россия, Индонезия
03:21 19.08.2022 (обновлено: 07:31 19.08.2022)
 
Путин посетит саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Видодо заявил, что Путин посетит саммит G20 на Бали 15-16 ноября

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо агентству Блумберг.
Накануне Путин, как сообщала пресс-служба Кремля, поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.

"Президент Путин сказал мне, что он приедет", - сказал глава Индонезии. По его словам, посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес, Киев не обращалась к Джакарте с просьбой провести на полях саммита встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. При этом он отметил, что Индонезия готова организовать такие переговоры.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились.
Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту России Владимиру Путину. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
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