03:21 19.08.2022 (обновлено: 07:31 19.08.2022)
Путин посетит саммит G20 на Бали
Президент Индонезии Видодо заявил, что Путин посетит саммит G20 на Бали 15-16 ноября
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо агентству Блумберг.
Накануне Путин, как сообщала пресс-служба Кремля, поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
"Президент Путин сказал мне, что он приедет", - сказал глава Индонезии. По его словам, посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин.
Как сообщил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес, Киев не обращалась к Джакарте с просьбой провести на полях саммита встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. При этом он отметил, что Индонезия готова организовать такие переговоры.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.
Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту России Владимиру Путину. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.