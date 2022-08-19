16:46 19.08.2022 (обновлено: 17:10 19.08.2022)
Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным на саммите ШОС, сообщили СМИ
WSJ: лидер Китая Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным на саммите ШОС в сентябре
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в сентябре, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Идут приготовления к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию, чтобы встретиться с... Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что причиной изменений в расписании Си Цзиньпиня, согласно которым он может встретиться с Путиным на полях ШОС, стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Поездка в Самарканд подчеркнет цель Си развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая", - уточняет газета со ссылкой на китайских чиновников.
Офис Си Цзиньпина планирует его встречи на полях саммита ШОС с лидерами Пакистана, Индии и Турции, которые также намереваются посетить мероприятие, отмечают источники.
Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.