https://ria.ru/20220819/putin-1810807246.html

Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным на саммите ШОС, сообщили СМИ

Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным на саммите ШОС, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2022

Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным на саммите ШОС, сообщили СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в сентябре, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:46

2022-08-19T16:46

2022-08-19T17:10

си цзиньпин

в мире

владимир путин

сша

шос

китай

центральная азия

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в сентябре, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Идут приготовления к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию, чтобы встретиться с... Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что причиной изменений в расписании Си Цзиньпиня, согласно которым он может встретиться с Путиным на полях ШОС, стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."Поездка в Самарканд подчеркнет цель Си развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая", - уточняет газета со ссылкой на китайских чиновников.Офис Си Цзиньпина планирует его встречи на полях саммита ШОС с лидерами Пакистана, Индии и Турции, которые также намереваются посетить мероприятие, отмечают источники.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.

https://ria.ru/20220818/kitay-1810348073.html

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810241696.html

сша

китай

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

си цзиньпин, в мире, владимир путин, сша, шос, китай, центральная азия, россия