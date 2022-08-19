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Патрушев прокомментировал чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане
Патрушев прокомментировал чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане - РИА Новости, 19.08.2022
Патрушев прокомментировал чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане
Чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане в нынешнем году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:58
2022-08-19T10:58
2022-08-19T10:58
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николай патрушев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане в нынешнем году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Главным инструментом продвижения так называемой демократии по-американски по-прежнему остаются цветные революции. Попытки западников спровоцировать их в наших странах наблюдаются на регулярной основе. Именно так, например, мы расцениваем события, произошедшие в 2020 году в Белоруссии, в январе в Казахстане и в июле в Каракалпакии в Узбекистане", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220622/kazakhstan-1797208937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, белоруссия, шос, николай патрушев
В мире, Казахстан, Россия, Белоруссия, ШОС, Николай Патрушев
Патрушев прокомментировал чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане
Патрушев заявил о попытках организовать "цветные революции" в Казахстане и Узбекистане