https://ria.ru/20220819/patrushev-1810671897.html

Патрушев прокомментировал чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане

Патрушев прокомментировал чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане - РИА Новости, 19.08.2022

Патрушев прокомментировал чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане

Чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане в нынешнем году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:58

2022-08-19T10:58

2022-08-19T10:58

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чрезвычайные события в Казахстане и Узбекистане в нынешнем году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Главным инструментом продвижения так называемой демократии по-американски по-прежнему остаются цветные революции. Попытки западников спровоцировать их в наших странах наблюдаются на регулярной основе. Именно так, например, мы расцениваем события, произошедшие в 2020 году в Белоруссии, в январе в Казахстане и в июле в Каракалпакии в Узбекистане", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220622/kazakhstan-1797208937.html

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Дарья Буймова

в мире, казахстан, россия, белоруссия, шос, николай патрушев