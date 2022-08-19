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Путин назвал личные контакты с Токаевым важными для двусторонних отношений

Путин назвал личные контакты с Токаевым важными для двусторонних отношений - РИА Новости, 19.08.2022

Путин назвал личные контакты с Токаевым важными для двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что вопросов для обсуждения много, и он рад возможности спокойно РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:26

2022-08-19T16:26

2022-08-19T17:15

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что вопросов для обсуждения много, и он рад возможности спокойно обсудить их в дружеском ключе.По его словам, личные встречи лидеров дают дополнительный импульс развитию партнерских отношений двух стран."По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе, и я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительные импульсы к развитию нашего доверительного стратегического партнерства", - заявил Путин.

https://ria.ru/20220818/kazakhstan-1810541061.html

казахстан

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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире