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Путин назвал личные контакты с Токаевым важными для двусторонних отношений
Путин назвал личные контакты с Токаевым важными для двусторонних отношений - РИА Новости, 19.08.2022
Путин назвал личные контакты с Токаевым важными для двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что вопросов для обсуждения много, и он рад возможности спокойно РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:26
2022-08-19T16:26
2022-08-19T17:15
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что вопросов для обсуждения много, и он рад возможности спокойно обсудить их в дружеском ключе.По его словам, личные встречи лидеров дают дополнительный импульс развитию партнерских отношений двух стран."По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе, и я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительные импульсы к развитию нашего доверительного стратегического партнерства", - заявил Путин.
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
16:26 19.08.2022 (обновлено: 17:15 19.08.2022)
Путин назвал личные контакты с Токаевым важными для двусторонних отношений
Путин назвал личные контакты с Токаевым важными для развития стратегического партнерства