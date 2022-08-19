https://ria.ru/20220819/odkb-1810793643.html

Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ - РИА Новости, 19.08.2022

Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Касым-Жомартом... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:16

2022-08-19T16:16

2022-08-19T17:14

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СОЧИ, 19 авг — РИА Новости. Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым.Он добавил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, в связи с чем запланирован целый ряд мероприятий. Товарооборот между странами растет, как и инвестиции с обеих сторон, при этом Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана, отметил Путин.Кроме того, Путин подчеркнул, что рад возможности обсудить множество насущных вопросов двусторонней повестки в деловом и дружеском ключе. Российский президент отметил, что личные контакты дают дополнительный импульс развитию стратегического партнерства с Казахстаном.В свою очередь, Токаев обратил внимание на положительную динамику в торговле между двумя странами. По его мнению, каких-либо оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет. Также Токаев сообщил, что рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ.Предыдущая встреча глав России и Казахстана состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20220813/kazakhstan-1809355970.html

https://ria.ru/20220819/diplomatiya-1810493227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одкб, россия, казахстан, владимир путин, в мире, ашхабад, снг