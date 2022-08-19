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Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ - РИА Новости, 19.08.2022
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Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ
Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ - РИА Новости, 19.08.2022
Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ
Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Касым-Жомартом... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:16
2022-08-19T17:14
одкб
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казахстан
владимир путин
в мире
ашхабад
снг
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СОЧИ, 19 авг — РИА Новости. Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым.Он добавил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, в связи с чем запланирован целый ряд мероприятий. Товарооборот между странами растет, как и инвестиции с обеих сторон, при этом Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана, отметил Путин.Кроме того, Путин подчеркнул, что рад возможности обсудить множество насущных вопросов двусторонней повестки в деловом и дружеском ключе. Российский президент отметил, что личные контакты дают дополнительный импульс развитию стратегического партнерства с Казахстаном.В свою очередь, Токаев обратил внимание на положительную динамику в торговле между двумя странами. По его мнению, каких-либо оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет. Также Токаев сообщил, что рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ.Предыдущая встреча глав России и Казахстана состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.
https://ria.ru/20220813/kazakhstan-1809355970.html
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одкб, россия, казахстан, владимир путин, в мире, ашхабад, снг
ОДКБ, Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире, Ашхабад, СНГ
16:16 19.08.2022 (обновлено: 17:14 19.08.2022)
 
Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Путин заявил, что минобороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России на учениях ОДКБ "Рубеж-2021"
Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ Рубеж-2021 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ "Рубеж-2021". Архивное фото
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СОЧИ, 19 авг — РИА Новости. Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

"Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее", — сказал российский лидер.

Он добавил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, в связи с чем запланирован целый ряд мероприятий. Товарооборот между странами растет, как и инвестиции с обеих сторон, при этом Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана, отметил Путин.
Кроме того, Путин подчеркнул, что рад возможности обсудить множество насущных вопросов двусторонней повестки в деловом и дружеском ключе. Российский президент отметил, что личные контакты дают дополнительный импульс развитию стратегического партнерства с Казахстаном.
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В свою очередь, Токаев обратил внимание на положительную динамику в торговле между двумя странами. По его мнению, каких-либо оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет. Также Токаев сообщил, что рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ.
Предыдущая встреча глав России и Казахстана состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.
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ОДКБРоссияКазахстанВладимир ПутинВ миреАшхабадСНГ
 
 
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