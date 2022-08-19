16:16 19.08.2022 (обновлено: 17:14 19.08.2022)
Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ
Путин заявил, что минобороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России на учениях ОДКБ "Рубеж-2021"
Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ "Рубеж-2021". Архивное фото
СОЧИ, 19 авг — РИА Новости. Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
"Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее", — сказал российский лидер.
Он добавил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, в связи с чем запланирован целый ряд мероприятий. Товарооборот между странами растет, как и инвестиции с обеих сторон, при этом Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана, отметил Путин.
Кроме того, Путин подчеркнул, что рад возможности обсудить множество насущных вопросов двусторонней повестки в деловом и дружеском ключе. Российский президент отметил, что личные контакты дают дополнительный импульс развитию стратегического партнерства с Казахстаном.
В свою очередь, Токаев обратил внимание на положительную динамику в торговле между двумя странами. По его мнению, каких-либо оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет. Также Токаев сообщил, что рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ.
Предыдущая встреча глав России и Казахстана состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.
Вчера, 00:12Межгосударственные отношения России и Казахстана