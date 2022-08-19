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В Афганистане заявили о заинтересованности в российских нефтепродуктах

В Афганистане заявили о заинтересованности в российских нефтепродуктах - РИА Новости, 19.08.2022

В Афганистане заявили о заинтересованности в российских нефтепродуктах

Афганистан планирует до конца 2022 года достичь с Россией соглашения о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля, заявил в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:47

2022-08-19T06:47

2022-08-19T06:47

экономика

россия

афганистан

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афганистан планирует до конца 2022 года достичь с Россией соглашения о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."Мы планируем импортировать около одного миллиона тонн бензина и столько же солярки - дизеля. Соглашение должно учитывать интересы обеих стран. Так как это очень важный момент, и этот вопрос является одним из главных приоритетов нашей страны, то мы хотели бы заключить такое соглашение как можно раньше", - отметил министр. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли документ быть подписан уже в этом году, он ответил: "Да, в этом".Министр вместе с делегацией афганского минпромторга с 14 по 21 августа находится с рабочим визитом в России, в ходе которого уже провел ряд переговоров в Москве, а в четверг направился в Казань.

россия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, афганистан