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В Афганистане заявили о заинтересованности в российских нефтепродуктах
В Афганистане заявили о заинтересованности в российских нефтепродуктах - РИА Новости, 19.08.2022
В Афганистане заявили о заинтересованности в российских нефтепродуктах
Афганистан планирует до конца 2022 года достичь с Россией соглашения о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля, заявил в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:47
2022-08-19T06:47
2022-08-19T06:47
экономика
россия
афганистан
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афганистан планирует до конца 2022 года достичь с Россией соглашения о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."Мы планируем импортировать около одного миллиона тонн бензина и столько же солярки - дизеля. Соглашение должно учитывать интересы обеих стран. Так как это очень важный момент, и этот вопрос является одним из главных приоритетов нашей страны, то мы хотели бы заключить такое соглашение как можно раньше", - отметил министр. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли документ быть подписан уже в этом году, он ответил: "Да, в этом".Министр вместе с делегацией афганского минпромторга с 14 по 21 августа находится с рабочим визитом в России, в ходе которого уже провел ряд переговоров в Москве, а в четверг направился в Казань.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, афганистан
Экономика, Россия, Афганистан
В Афганистане заявили о заинтересованности в российских нефтепродуктах
Афганистан планирует договориться с Россией об импорте одного миллиона тонн бензина
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афганистан планирует до конца 2022 года достичь с Россией соглашения о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Афганистану нужно сейчас более 4 миллионов тонн нефти. Мы уже импортируем нефть из соседних стран, но хотим нарастить поставки. Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов", - сказал Азизи.
"Мы планируем импортировать около одного миллиона тонн бензина и столько же солярки - дизеля. Соглашение должно учитывать интересы обеих стран. Так как это очень важный момент, и этот вопрос является одним из главных приоритетов нашей страны, то мы хотели бы заключить такое соглашение как можно раньше", - отметил министр. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли документ быть подписан уже в этом году, он ответил: "Да, в этом".
Министр вместе с делегацией афганского минпромторга с 14 по 21 августа находится с рабочим визитом в России
, в ходе которого уже провел ряд переговоров в Москве
, а в четверг направился в Казань
.