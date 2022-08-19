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Нуриддин Азизи: Афганистан открыт к налаживанию отношений со всеми странами

Нуриддин Азизи: Афганистан открыт к налаживанию отношений со всеми странами - РИА Новости, 19.08.2022

Нуриддин Азизи: Афганистан открыт к налаживанию отношений со всеми странами

Кабул намерен развивать отношения с Москвой и не видит препятствий для того, чтобы российский бизнес инвестировал в Афганистан, заявил министр промышленности и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:00

2022-08-19T09:00

2022-08-19T09:25

интервью

афганистан

россия

сша

евросоюз

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Кабул намерен развивать отношения с Москвой и не видит препятствий для того, чтобы российский бизнес инвестировал в Афганистан, заявил министр промышленности и торговли страны Нуреддин Азизи. В интервью РИА Новости во время визита в Россию министр рассказал, могут ли российские компании участвовать в разработке литиевых месторождений страны, чем может расплатиться Кабул за поставки российских товаров, в том числе нефтепродуктов, и ответил на вопрос, возможно ли на нынешнем этапе развитие экономических связей с США.– Как вы оцениваете предварительные итоги визита в Россию, с кем на данный момент уже прошли переговоры?– Хотел бы поблагодарить правительство Российской Федерации за то, что оно приняли предложение о нашем визите. Уже прошли встречи в министерстве энергетики и сельского хозяйства на уровне заместителей министров, а также переговоры между техническими группами двух стран. Это были успешные консультации. Помимо этого, состоялась встреча в Торгово-промышленной палате России, а также с представителями российских компаний.– Когда вы только прилетели в Москву, в аэропорту вы сказали, что планируете обсудить в министерстве энергетики поставки в Афганистан российской нефти и озвучили цифру миллион. О каком объеме удалось договориться, или какие объемы импорта нефти и нефтепродуктов сейчас обсуждают стороны?– Афганистану нужно сейчас более четырех миллионов тонн нефти. Мы уже импортируем нефть из соседних стран, но хотим нарастить поставки. Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов. Мы планируем импортировать около одного миллиона тонн бензина и солярки – дизеля.Соглашение должно учитывать интересы обеих стран. Так как это очень важный момент, и этот вопрос является одним из главных приоритетов нашей страны, то мы хотели бы заключить такое соглашение как можно раньше. Народ Афганистана нуждается в этом.– То есть подписать соглашение уже в этом году?– Да, в этом.– А как будет производиться оплата? Вы говорили о возможности бартера. Это будет относиться только к нефтепродуктам или в принципе ко всем товарам, закупаемым в РФ?– Афганистан и Россия имеют исторический опыт во взаимной бартерной торговле. Мы бы хотели бы сконцентрироваться на поставках продовольствия и других продуктов первой необходимости, в том числе нефтепродуктов, и мы ведем консультации с российскими партнерами.В приоритете у нас – осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет – в отношении Афганистана нет ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам. Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами.– А что подразумевается под бартером? Может ли идти речь не просто о товарах, а, например, о передаче инвесторам из РФ доли в месторождениях в Афганистане, в том числе лития?– Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты из России и на энергоресурсы из России.Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем.– Вы упомянули Китай, многие эксперты не исключают рост противоречий между Москвой и Пекином по теме Афганистана, учитывая, что Китай сейчас является главным инвестором в вашей стане. Как вы можете это прокомментировать?– У нас нет противоречий ни с Россией, ни с Китаем. Мы на равных сотрудничаем со всеми странами, которые проявляют интерес, мы расцениваем их в этом случае как дружественные. Афганистан богат природными ресурсами, и мы рассчитываем на равные отношения со всеми странами-инвесторами. Мы никому не отдаем приоритет. Но хотел бы отметить, что Китай, например, отменил пошлины на 98% наименований товаров, поступающих из Афганистана – почти на все.– Какой объем инвестиций, по вашим оценкам, можно ожидать с российской стороны? И когда стоит ожидать выхода или, скорее, возвращения российских компаний на афганский рынок?– Ранее Россия уже участвовала более чем в 140 крупных проектах в Афганистане. Россия хорошо ориентируется на рынке Афганистана, знает нашу страну. Российские компании в свое время проводили разведку полезных ископаемых, и теперь их изыскания используются нашим министерством горнодобывающей промышленности и нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше.– В том числе по вопросу инвестиций в цементные заводы?– Да, Россия может инвестировать в цементную отрасль. С этим никаких проблем нет. Компании могут инвестировать и в другие инфраструктурные проекты. У нас также есть возможность, чтобы российские компании инвестировали в нефтяную и газовую промышленность, минеральные ресурсы. У нас очень хороший и качественный литий. Помимо этого существует возможность инвестировать в афганскую электро- и гидроэнергетику.Афганистан обладает мощностями в 70 тысяч Мегаватт электроэнергии. Половина из этих объемов может производиться за счет гидрогенерации – на реках, еще 50% – это ветряная, солнечная генерация, а также использование каменного угля. Для Афганистана 70 тысяч Мегаватт – это избыточная мощность, поэтому мы можем экспортировать эту электроэнергию странам региона, в том числе соседям – Индии и Пакистану. У нас есть ряд незаконченных проектов в этой сфере, и мы приглашаем инвесторов принять в них участие, в том числе хорошая возможность для российских компаний. Например, есть проект CASA-1000, международные доноры уже профинансировали его на 30%. Существуют и другие проекты, которые реализованы от 30% до 80%. Это будет выгодно не только для Афганистана, народа нашей страны, но и для самих инвесторов. Мы со свой стороны предложим хорошие условия работы.– По вашим прогнозам, удастся ли Кабулу добиться разморозки со стороны США национальных авуаров? Получится ли решить этот вопрос в обозримом будущем? И в целом, как вы оцениваете перспективы хоть какого-то налаживания экономических отношений с Вашингтоном? О политике я пока не говорю.– По поводу перспектив отношений с США – как я сказал уже ранее, мы бы хотели наладить отношения со всеми странами, особенно в экономике, это можно сказать и о США. А что касается авуаров, то деньги, которые Америка заблокировала, – это деньги частного сектора, простых людей. Это то, что лежало на счетах в банках в качестве банковских гарантий. А США забрали их из афганских банков, блокировала их. Если США закроют на это глаза, это станет большой катастрофой для афганского частного сектора и афганской экономики. Я считаю, что США как страна, которая охраняет частную собственность, частные инвестиции, не должна наносить вред людям. Мы надеемся, что США не допустят такую историческую ошибку и разморозят афганские национальные резервы.

https://ria.ru/20220817/afganistan-1810090141.html

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809613335.html

https://ria.ru/20220814/torgovlya-1809544022.html

https://ria.ru/20210830/amerika-1747866334.html

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"В приоритете импорт этих товаров по бартерной схеме" – глава минпромторга Афганистана о закупке нефтепродуктов "В приоритете импорт этих товаров по бартерной схеме" – глава минпромторга Афганистана о закупке нефтепродуктов 2022-08-19T09:00 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, афганистан, россия, сша, евросоюз