Информация о высоком содержании диоксида азота в Москве недостоверна

2022-08-19T17:11

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Информация, опубликованная в британском издании The Guardian, о высоком содержании диоксида азота в воздухе Москвы недостоверна, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте пояснили, что на сайте английского издания The Guardian опубликована статья "Major cities blighted by nitrogen dioxide pollution, research finds" (Исследование показало, что крупные города пострадали от загрязнения диоксидом азота), в которой Шанхай, Москва, Тегеран и Санкт-Петербург названы самыми загрязненными городами мира по уровню содержания в воздухе диоксида азота."Опубликованные в статье данные о содержании диоксида азота на территории города Москвы не соответствуют действительности и не имеют подтвержденных источников. Сама статья носит заведомо предвзятый характер, авторами статьи используются ложные исходные данные", - сообщили в департаменте.В ведомстве подчеркнули, что в статье опубликовано, что среднегодовая концентрация диоксида азота в Москве в 2019 году достигала 40,2 мкг/м3. На самом деле среднегодовая концентрация диоксида азота в Москве в целом по городу в 2019 году составила 31 мкг/м3. Эта информация является открытой и общедоступной, размещена в открытом доступе в Докладе о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2019 году, на сайте мэра Москвы, указали в департаменте.Кроме того, отмечается, что в Москве качество атмосферного воздуха контролируется в круглосуточном режиме на 56 автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы. Станции оснащены высокоточным измерительным оборудованием, которое ежегодно проходит поверку в специализированном федеральном учреждении. Высокая точность измерений московской системы мониторинга воздуха получила подтверждение в ходе интеркалибровки, проводимой под эгидой ВОЗ."В долгосрочной динамике - с 2012 года - достигнуты следующие результаты: в среднем по городу концентрации оксида углерода снизились в 1,6 раза, оксида азота в 1,3 раза, диоксида азота в 1,1 раза, диоксида серы в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 - измерения ведутся с 2014 года - в 1,3 раза, РМ2,5 – в 1,3 раза", - добавили в пресс-службе.

