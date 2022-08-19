https://ria.ru/20220819/marshruty-1810783585.html

Портал Russpass представил три новых межрегиональных маршрута

Портал Russpass представил три новых межрегиональных маршрута - РИА Новости, 19.08.2022

Портал Russpass представил три новых межрегиональных маршрута

Три новых межрегиональных маршрута, объединяющих Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург, стали доступны на портале Russрass, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:55

2022-08-19T15:55

2022-08-19T16:03

нижегородская область

глеб никитин

иосиф бродский

сергей яковлев

нижний новгород

москва

санкт-петербург

северный речной вокзал

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Три новых межрегиональных маршрута, объединяющих Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург, стали доступны на портале Russрass, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Города объединяет проект "От рассвета до заката". В данный момент разработаны маршруты, ориентированные на любителей искусства, семьи с детьми и молодежную аудиторию. На портале Russрass размещена информация о достопримечательностях трех городов, которая позволяет спланировать тематическое трехдневное путешествие."Очень приятно, что Нижний Новгород остается точкой притяжения на туристической карте страны даже после завершения юбилейных торжеств. По предварительным данным, за первое полугодие 2022 года Нижний Новгород посетило более 1,1 миллиона человек. Москва и Санкт-Петербург – это те направления, откуда в наш регион едет наибольшее число туристов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Первый маршрут знакомит с арт-пространствами и музеями, парками и театрами. В Нижнем Новгороде к посещению рекомендованы Нижегородской кремль, Чкаловская лестница, Нижневолжская набережная, а также мультимедиа-арт-пространство "Цех" и Нижегородский театр драмы. В Москве предлагается посетить Северный речной вокзал, Музей русского импрессионизма, Дом культуры "ГЭС-2", Парк Горького и "Музеон", а также совершить прогулку по Москве-реке. В маршрут по Санкт-Петербургу включили посещение Новой Голландии, "Севкабель порта", музея современного искусства "Эрарта", арт-пространства в лютеранской церкви "Анненкирхе" и музея Иосифа Бродского "Полторы комнаты".Второй маршрут подойдет для семейных поездок. "Туристический потенциал Нижнего Новгорода очень многогранен, и совместный с Москвой и Санкт-Петербургом проект позволяет показать это. Например, в 2022 году Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма". Центральное событие детского туристического сезона еще впереди – мы готовим фестиваль "История игрушек России". Но уже сейчас гости могут посетить зоопарк "Лимпопо" и Сормовский парк, парк "Швейцария", колесо обозрения на площади Сенной и поездить с экскурсией на двухэтажном автобусе", - приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.Семейный маршрут по Москве включает посещение парка "Зарядье", смотровой площадки Москва-Сити, центра океанографии и морской биологии "Москвариум" и "Союзмультпарка" на ВДНХ. В Санкт-Петербурге туристам предлагают увидеть крейсер "Аврора", собрание произведений фирмы Фаберже в Шуваловском дворце, Исаакиевский собор, музей "Вселенная воды" и Финский залив и побывать на детской экскурсии по Петропавловской крепости.На третий маршрут стоит обратить внимание тем, кто хочет изучить гастрономическую карту трех городов. В него включены 15 ресторанов и баров традиционной и современной русской, европейской, паназиатской и средиземноморской кухни, из которых четыре – в Нижнем Новгороде.Кроме того, на странице проекта "От рассвета до заката" есть тематические подборки достопримечательностей и туристических мест в городах. Сейчас доступен гайд, в котором собраны площадки для фотосессий, а вскоре появятся аналогичные материалы по теме уличного искусства и подборка мест для вечеринок и спецпредложения партнеров проекта.

https://ria.ru/20220802/kod-1806710323.html

https://ria.ru/20220819/siyanie-1810712627.html

нижний новгород

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

глеб никитин, иосиф бродский, сергей яковлев, нижний новгород, москва, санкт-петербург, северный речной вокзал, музеон, дом культуры "гэс-2", новости - туризм