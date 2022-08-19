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В Мордовии ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 19.08.2022
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В Мордовии ввели запрет на посещение лесов
В Мордовии ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 19.08.2022
В Мордовии ввели запрет на посещение лесов
Запрет на посещение лесов введен в Мордовии до 21 августа из-за высокой пожароопасности, сообщается на официальном Telegram-канале республики. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:25
2022-08-19T13:42
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
пожары
происшествия
республика мордовия
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов введен в Мордовии до 21 августа из-за высокой пожароопасности, сообщается на официальном Telegram-канале республики.Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки."В Мордовии до 21 августа введен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Просим отложить свои поездки до более безопасного времени", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Мордовии установлен пятый уровень пожароопасности. "На время действия особого противопожарного режима действует запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, на выжигание травы, непосредственно примыкающих к лесам, и на проведение иных пожароопасных работ. Запрет установлен до 21 августа, за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф", - подчеркивается в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары, происшествия, республика мордовия, новости - туризм
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, пожары, Происшествия, Республика Мордовия, Новости - Туризм
13:25 19.08.2022 (обновлено: 13:42 19.08.2022)
 
В Мордовии ввели запрет на посещение лесов

В Мордовии ввели запрет на посещение лесов до 21 августа из-за высокой пожароопасности

© РИА Новости / Антон ДенисовЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Лес. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов введен в Мордовии до 21 августа из-за высокой пожароопасности, сообщается на официальном Telegram-канале республики.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки.
"В Мордовии до 21 августа введен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Просим отложить свои поездки до более безопасного времени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Мордовии установлен пятый уровень пожароопасности. "На время действия особого противопожарного режима действует запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, на выжигание травы, непосредственно примыкающих к лесам, и на проведение иных пожароопасных работ. Запрет установлен до 21 августа, за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф", - подчеркивается в сообщении.
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