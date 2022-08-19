https://ria.ru/20220819/les-1810730838.html

В Мордовии ввели запрет на посещение лесов

В Мордовии ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 19.08.2022

В Мордовии ввели запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов введен в Мордовии до 21 августа из-за высокой пожароопасности, сообщается на официальном Telegram-канале республики. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:25

2022-08-19T13:25

2022-08-19T13:42

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

пожары

происшествия

республика мордовия

новости - туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов введен в Мордовии до 21 августа из-за высокой пожароопасности, сообщается на официальном Telegram-канале республики.Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки."В Мордовии до 21 августа введен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Просим отложить свои поездки до более безопасного времени", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Мордовии установлен пятый уровень пожароопасности. "На время действия особого противопожарного режима действует запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, на выжигание травы, непосредственно примыкающих к лесам, и на проведение иных пожароопасных работ. Запрет установлен до 21 августа, за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф", - подчеркивается в сообщении.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары, происшествия, республика мордовия, новости - туризм