https://ria.ru/20220819/les-1810730838.html
В Мордовии ввели запрет на посещение лесов
В Мордовии ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 19.08.2022
В Мордовии ввели запрет на посещение лесов
Запрет на посещение лесов введен в Мордовии до 21 августа из-за высокой пожароопасности, сообщается на официальном Telegram-канале республики. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:25
2022-08-19T13:25
2022-08-19T13:42
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
пожары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов введен в Мордовии до 21 августа из-за высокой пожароопасности, сообщается на официальном Telegram-канале республики.Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки."В Мордовии до 21 августа введен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Просим отложить свои поездки до более безопасного времени", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Мордовии установлен пятый уровень пожароопасности. "На время действия особого противопожарного режима действует запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, на выжигание травы, непосредственно примыкающих к лесам, и на проведение иных пожароопасных работ. Запрет установлен до 21 августа, за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары, происшествия, республика мордовия, новости - туризм
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13:25 19.08.2022 (обновлено: 13:42 19.08.2022)
В Мордовии ввели запрет на посещение лесов
В Мордовии ввели запрет на посещение лесов до 21 августа из-за высокой пожароопасности