https://ria.ru/20220819/les-1810719189.html
Во Владимирской области запретили въезд на территорию лесов
Во Владимирской области запретили въезд на территорию лесов - РИА Новости, 19.08.2022
Во Владимирской области запретили въезд на территорию лесов
Власти запретили въезд на территорию лесов и торфяников во Владимирской области из-за пожароопасной обстановки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:55
2022-08-19T12:55
2022-08-19T12:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
природные пожары в россии
пожары
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804098916_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3fe0839a503248986b7466ec3e646bfc.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Власти запретили въезд на территорию лесов и торфяников во Владимирской области из-за пожароопасной обстановки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области."В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой постановлением администрации региона введено ограничение на посещение и въезд транспортных средств на территории лесных массивов и торфяных месторождений. На территории земель лесного фонда будут установлены предупредительные аншлаги, лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами", — сообщает пресс-служба.Также в МЧС добавили, что принято решение о переносе старта сезона осенней охоты до снятия особого противопожарного режима.О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810714771.html
владимирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804098916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c2a928580392322bba7046027875cee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, природные пожары в россии, пожары, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимирская область, Природные пожары в России, пожары, Россия, Происшествия
Во Владимирской области запретили въезд на территорию лесов
Во Владимирской области запретили въезд на территорию лесов из-за пожароопасной обстановки