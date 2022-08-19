https://ria.ru/20220819/les-1810719189.html

Во Владимирской области запретили въезд на территорию лесов

Во Владимирской области запретили въезд на территорию лесов - РИА Новости, 19.08.2022

Во Владимирской области запретили въезд на территорию лесов

Власти запретили въезд на территорию лесов и торфяников во Владимирской области из-за пожароопасной обстановки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:55

2022-08-19T12:55

2022-08-19T12:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

природные пожары в россии

пожары

россия

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Власти запретили въезд на территорию лесов и торфяников во Владимирской области из-за пожароопасной обстановки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области."В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой постановлением администрации региона введено ограничение на посещение и въезд транспортных средств на территории лесных массивов и торфяных месторождений. На территории земель лесного фонда будут установлены предупредительные аншлаги, лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами", — сообщает пресс-служба.Также в МЧС добавили, что принято решение о переносе старта сезона осенней охоты до снятия особого противопожарного режима.О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810714771.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, природные пожары в россии, пожары, россия, происшествия