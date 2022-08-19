10:34 19.08.2022 (обновлено: 11:22 19.08.2022)
Россия вводит квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября
Правительство России приняло решение ввести квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение ввести квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тысяч тонн с 3 сентября по 3 декабря, сообщается на официальном канале кабмина в мессенджере Telegram.
"Установлены временные квоты на вывоз макулатуры. Ограничения на экспорт макулатуры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Квота составит 30 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что распределение объемов квот между экспортерами до 31 августа проведет Минпромторг.
"Решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Оно также позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке", - поясняется в сообщении.
Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Проблема обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки - норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.
После глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что российские власти вместе с бизнесом ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки. В конце июля головная компания Tetra Pak сообщила, что передает свое российское подразделение местному руководству.
Вице-премьер Виктория Абрамченко после подчеркивала, что российские сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены пищевой упаковкой для их продукции в полном объеме. По ее словам, в России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы.
Что же касается ситуации с бумагой, то резкий рост цен на нее был зафиксирован в РФ в марте на фоне санкций - крупнейшие производители приостановили поставки в Россию из-за ситуации на Украине. Однако уже к апрелю в Минпромторге сообщали, что цены возвращаются к уровню начала года. Высокий же спрос на бумагу, как отмечали в министерстве в июле, был закрыт в конце мая этого года.
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