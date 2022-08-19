https://ria.ru/20220819/kvota-1810663291.html

Россия вводит квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября

Россия вводит квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября - РИА Новости, 19.08.2022

Россия вводит квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября

Правительство РФ приняло решение ввести квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тысяч тонн с 3 сентября по 3 декабря, сообщается на официальном канале кабмина... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:34

2022-08-19T10:34

2022-08-19T11:22

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

россия

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_60e5b6aee514fae8b43938cf5ff99923.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение ввести квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тысяч тонн с 3 сентября по 3 декабря, сообщается на официальном канале кабмина в мессенджере Telegram."Установлены временные квоты на вывоз макулатуры. Ограничения на экспорт макулатуры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Квота составит 30 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что распределение объемов квот между экспортерами до 31 августа проведет Минпромторг."Решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Оно также позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке", - поясняется в сообщении.Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Проблема обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки - норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.После глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что российские власти вместе с бизнесом ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки. В конце июля головная компания Tetra Pak сообщила, что передает свое российское подразделение местному руководству.Вице-премьер Виктория Абрамченко после подчеркивала, что российские сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены пищевой упаковкой для их продукции в полном объеме. По ее словам, в России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы.Что же касается ситуации с бумагой, то резкий рост цен на нее был зафиксирован в РФ в марте на фоне санкций - крупнейшие производители приостановили поставки в Россию из-за ситуации на Украине. Однако уже к апрелю в Минпромторге сообщали, что цены возвращаются к уровню начала года. Высокий же спрос на бумагу, как отмечали в министерстве в июле, был закрыт в конце мая этого года.

https://ria.ru/20220713/bumaga-1802183881.html

https://ria.ru/20220328/bumaga-1780380630.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, правительство рф