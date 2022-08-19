https://ria.ru/20220819/ktif-1810816046.html

Членство России в международной организации пожарных приостановили

Членство России в международной организации пожарных приостановили - РИА Новости, 19.08.2022

Членство России в международной организации пожарных приостановили

Членство России в Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF) приостановили, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:03

2022-08-19T17:03

2022-08-19T20:07

россия

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казахстан

шос

париж

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 19 авг — РИА Новости. Членство России в Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF) приостановили, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов на сессии Международного пожарно-спасательного конгресса."Я думаю, что наше сотрудничество (с Казахстаном. — Прим. ред.) в области пожарной безопасности выйдет на новые уровни. С учетом того — сами понимаете — сейчас наше членство в КТИФ (CTIF — Международная ассоциация пожарных и спасательных служб) приостановили", — сказал Воронов.Он добавил, что специалистами обсуждалась идея о создании альтернативного объединения в рамках ШОС.Как сообщается на сайте CTIF, организация появилась в 1900 году в Париже (первоначальное название — Comité Technique International de Prévention et d'Extinction du Feu — CTIF). В КТИФ состоят 48 стран, а также 46 различных компаний и учреждений.

https://ria.ru/20220721/voz-1804015068.html

россия

казахстан

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан, шос, париж