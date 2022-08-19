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Сестра Ким Чен Ына высмеяла аналитические возможности южнокорейской армии - РИА Новости, 19.08.2022
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Сестра Ким Чен Ына высмеяла аналитические возможности южнокорейской армии
Сестра Ким Чен Ына высмеяла аналитические возможности южнокорейской армии - РИА Новости, 19.08.2022
Сестра Ким Чен Ына высмеяла аналитические возможности южнокорейской армии
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:53
2022-08-19T05:55
в мире
ким е чжон
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 19 авг – РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и разведывательные возможности южнокорейских военных, заявив, что они не могут даже точно определить район, из которого КНДР пускает ракеты, текст ее заявления опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Заявление Ким Ё Чжон стало ответом на речь президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по случаю 100 дней с его вступления в должность, где политик вновь обрисовал детали своей инициативы по поэтапному предоставлению экономической помощи Пхеньяну, если тот приступит к денуклеаризации. Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не собирается иметь дело с Югом и не примет так называемый "дерзкий план" южнокорейского президента.Кроме того, она отметила недостаток квалификации южнокорейских военных, которые, по ее словам, "только и делают, что говорят заученные фразы о поддержании твердой готовности и слежке (за Северной Кореей – ред.) в тесном сотрудничестве с США", но не могут даже определить точно место военного испытания КНДР.Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в ночь на 17 августа пустила две крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря из района уезда Ончхон в провинции Пхёнан-Намдо и что армия Южной Кореи в сотрудничестве с США анализирует все дополнительные данные. Больше никаких данных военные не предоставили, сославшись на то, что обычно Южная Корея и вовсе не сообщает о пусках крылатых ракет КНДР, так как они не нарушают резолюции Совбеза ООН.
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/koreya-1810148860.html
южная корея
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в мире, ким е чжон, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Ким Е Чжон, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
05:53 19.08.2022 (обновлено: 05:55 19.08.2022)
 
Сестра Ким Чен Ына высмеяла аналитические возможности южнокорейской армии

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына высмеяла разведывательные возможности южнокорейской армии

© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolЛидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 авг – РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и разведывательные возможности южнокорейских военных, заявив, что они не могут даже точно определить район, из которого КНДР пускает ракеты, текст ее заявления опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Заявление Ким Ё Чжон стало ответом на речь президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по случаю 100 дней с его вступления в должность, где политик вновь обрисовал детали своей инициативы по поэтапному предоставлению экономической помощи Пхеньяну, если тот приступит к денуклеаризации. Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не собирается иметь дело с Югом и не примет так называемый "дерзкий план" южнокорейского президента.
Кроме того, она отметила недостаток квалификации южнокорейских военных, которые, по ее словам, "только и делают, что говорят заученные фразы о поддержании твердой готовности и слежке (за Северной Кореей – ред.) в тесном сотрудничестве с США", но не могут даже определить точно место военного испытания КНДР.
"Объявляю, что наш военный испытательный пуск прошел не в районе Ончхона, а в районе моста Кымсон города Анчжу в провинции Пхёнан-Намдо… Крайне любопытно, почему эти люди не могут нормально рассказать, откуда были пущены ракеты, почему не раскрывают особенности испытанных вооружений. Южане будут невероятно растеряны и напуганы, если станут известны данные и дальность полета (ракет – ред.), будет очень интересно посмотреть, как эти люди станут теперь оправдываться перед своим народом", - заявила Ким Ё Чжон.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в ночь на 17 августа пустила две крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря из района уезда Ончхон в провинции Пхёнан-Намдо и что армия Южной Кореи в сотрудничестве с США анализирует все дополнительные данные. Больше никаких данных военные не предоставили, сославшись на то, что обычно Южная Корея и вовсе не сообщает о пусках крылатых ракет КНДР, так как они не нарушают резолюции Совбеза ООН.
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