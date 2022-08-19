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Сестра Ким Чен Ына высмеяла аналитические возможности южнокорейской армии

Сестра Ким Чен Ына высмеяла аналитические возможности южнокорейской армии - РИА Новости, 19.08.2022

Сестра Ким Чен Ына высмеяла аналитические возможности южнокорейской армии

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T05:53

2022-08-19T05:53

2022-08-19T05:55

в мире

ким е чжон

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 19 авг – РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и разведывательные возможности южнокорейских военных, заявив, что они не могут даже точно определить район, из которого КНДР пускает ракеты, текст ее заявления опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Заявление Ким Ё Чжон стало ответом на речь президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по случаю 100 дней с его вступления в должность, где политик вновь обрисовал детали своей инициативы по поэтапному предоставлению экономической помощи Пхеньяну, если тот приступит к денуклеаризации. Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не собирается иметь дело с Югом и не примет так называемый "дерзкий план" южнокорейского президента.Кроме того, она отметила недостаток квалификации южнокорейских военных, которые, по ее словам, "только и делают, что говорят заученные фразы о поддержании твердой готовности и слежке (за Северной Кореей – ред.) в тесном сотрудничестве с США", но не могут даже определить точно место военного испытания КНДР.Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в ночь на 17 августа пустила две крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря из района уезда Ончхон в провинции Пхёнан-Намдо и что армия Южной Кореи в сотрудничестве с США анализирует все дополнительные данные. Больше никаких данных военные не предоставили, сославшись на то, что обычно Южная Корея и вовсе не сообщает о пусках крылатых ракет КНДР, так как они не нарушают резолюции Совбеза ООН.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/koreya-1810148860.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, ким е чжон, южная корея, кндр (северная корея)