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Российский ответ "Интерстеллару" покажут на фестивале "Короче" - РИА Новости, 19.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220819/kino-1810339904.html
Российский ответ "Интерстеллару" покажут на фестивале "Короче"
Российский ответ "Интерстеллару" покажут на фестивале "Короче" - РИА Новости, 19.08.2022
Российский ответ "Интерстеллару" покажут на фестивале "Короче"
В пятницу, 19 августа, в Калининграде открывается X фестиваль короткометражного кино "Короче". Зрители увидят картины с Константином Хабенским, Ксенией... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:00
2022-08-19T07:00
константин хабенский
ксения раппопорт
юрий быков
культура
юлия пересильд
андрей золотарев
калининград
казахстан
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КАЛИНИНГРАД, 19 авг — РИА Новости. В пятницу, 19 августа, в Калининграде открывается X фестиваль короткометражного кино "Короче". Зрители увидят картины с Константином Хабенским, Ксенией Раппопорт, эротическую новеллу, комедийный хоррор, психологическую миниатюру и российский ответ "Интерстеллару".Фильмом открытия станет картина Адильхана Ержанова "Возвращение Зои". В нем рассказывается "о странном и одновременно удивительном путешествии неблагополучной матери с дочерью, которые отправляются контрабандными тропами в Казахстан к биологическому отцу девочки". Роли исполнили Светлана Степанковская и Данияр Алшинов. Продюсером фильма выступила Наталья Гнеушева.В юбилейной программе — разнообразие жанров. На фестивале представят острую сатиру с Константином Хабенским и Юрием Быковым "Как с Максимом х(пип)ня случилась" и урбанистическую историю об отношениях "Ночью можно" с Глебом Пускепалисом.Увидит аудитория и драму с комедийным оттенком: "Привет, Сандрин" — это камерный сюжет о границе между страстью и преступлением. Другая работа, которая будет исследовать юмористический жанр — фантастический ромком "Паттерны".Сергей Гилев снялся в короткометражке "Рыбалка", а Ксения Раппопорт в "Отпечатках". Также ожидают мистический триллер "Калачакра" и мокьюментари "Контактеры".Эротическая новелла "У нас есть связь" расскажет о мечтательности и расчете, а в фильме "Зожесть" главный герой попытается понять, что опаснее: кредиторы или маньяк.Также в конкурсе участвуют несколько анимационных работ. Среди них российский ответ "Интерстеллару" — "Унесенный в звездную глубину", сказки о гендере и душе ("Женщина"), а также о семье, дружбе и спасительных решениях ("На глубине").Что нового?Нововведение юбилейного года — программа для закупщиков. Представители онлайн-платформ и компаний увидят новые российские короткометражки со звездным кастом и смогут сразу договориться о закупке контента.Специально для обучающей студенческой лаборатории представители индустрии подготовили лекции о короткометражном кино будущего. Среди спикеров: Наталия Мещанинова, Андрей Золотарев, Владимир Мункуев, Максим Арбугаев.Кроме того, ученикам предоставляется возможность поработать над фильмом хронометражем до одной минуты под руководством профессионалов.Жюри и спецжюриАктеры Юлия Пересильд и Александр Робак, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников и Владимир Мункуев, кинооператор Сергей Астахов и продюсер Ситора Алиева вошли в состав жюри основной программы.Они отсмотрят весь конкурсный список и выберут победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура". Помимо этого будут отмечены операторская работа, лучший анимационный фильм, будет решено, кому достанется Специальный приз жюри.Также будет работать еще одно жюри, состоящее из победителей фестиваля прошлых лет. В него вошли Виктория Рунцова, Алексей Нужный, Никита Тамаров, Кирилл Фролов. Они вручат еще один приз в категории "Лучший фильм".Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ.В этом году "Короче" пройдет с 19 по 21 августа.
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константин хабенский, ксения раппопорт, юрий быков, юлия пересильд, андрей золотарев, калининград, казахстан, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры
Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Юрий Быков, Культура, Юлия Пересильд, Андрей Золотарев, Калининград, Казахстан, Кино и сериалы, Знаменитости, Новости культуры
07:00 19.08.2022
 
Российский ответ "Интерстеллару" покажут на фестивале "Короче"

На X фестивале короткометражек "Короче" покажут картины с Хабенским, Раппопорт, Гилевым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртисты во время шоу на пляже в рамках фестиваля "Короче" в Калининграде
Артисты во время шоу на пляже в рамках фестиваля Короче в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 авг — РИА Новости. В пятницу, 19 августа, в Калининграде открывается X фестиваль короткометражного кино "Короче". Зрители увидят картины с Константином Хабенским, Ксенией Раппопорт, эротическую новеллу, комедийный хоррор, психологическую миниатюру и российский ответ "Интерстеллару".

"В основном конкурсе — 25 новейших российских короткометражек, премьера которых состоится на фестивале", — рассказали в пресс-службе смотра.

Фильмом открытия станет картина Адильхана Ержанова "Возвращение Зои". В нем рассказывается "о странном и одновременно удивительном путешествии неблагополучной матери с дочерью, которые отправляются контрабандными тропами в Казахстан к биологическому отцу девочки". Роли исполнили Светлана Степанковская и Данияр Алшинов. Продюсером фильма выступила Наталья Гнеушева.
В юбилейной программе — разнообразие жанров. На фестивале представят острую сатиру с Константином Хабенским и Юрием Быковым "Как с Максимом х(пип)ня случилась" и урбанистическую историю об отношениях "Ночью можно" с Глебом Пускепалисом.
Увидит аудитория и драму с комедийным оттенком: "Привет, Сандрин" — это камерный сюжет о границе между страстью и преступлением. Другая работа, которая будет исследовать юмористический жанр — фантастический ромком "Паттерны".
Сергей Гилев снялся в короткометражке "Рыбалка", а Ксения Раппопорт в "Отпечатках". Также ожидают мистический триллер "Калачакра" и мокьюментари "Контактеры".
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктриса Ксения Раппопорт
Актриса Ксения Раппопорт - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актриса Ксения Раппопорт
Эротическая новелла "У нас есть связь" расскажет о мечтательности и расчете, а в фильме "Зожесть" главный герой попытается понять, что опаснее: кредиторы или маньяк.
Также в конкурсе участвуют несколько анимационных работ. Среди них российский ответ "Интерстеллару" — "Унесенный в звездную глубину", сказки о гендере и душе ("Женщина"), а также о семье, дружбе и спасительных решениях ("На глубине").
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде
Церемония закрытия IX фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония закрытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

Что нового?

Нововведение юбилейного года — программа для закупщиков. Представители онлайн-платформ и компаний увидят новые российские короткометражки со звездным кастом и смогут сразу договориться о закупке контента.

"Каждый год мы наблюдали тенденцию покупки контента сразу после фестиваля,— отмечает генпродюсер смотра Екатерина Ванаг. — В юбилейный год мы приняли решение о создании отдельной байерской программы. Мы отобрали фильмы с участием звезд и большим зрительским потенциалом, чтобы максимально сократить путь реализации качественного контента."

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГости и зрители перед началом открытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в кафедральном соборе в Калининграде
Гости и зрители перед началом открытия IX фестиваля короткометражного кино Короче в кафедральном соборе в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Гости и зрители перед началом открытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в кафедральном соборе в Калининграде
Специально для обучающей студенческой лаборатории представители индустрии подготовили лекции о короткометражном кино будущего. Среди спикеров: Наталия Мещанинова, Андрей Золотарев, Владимир Мункуев, Максим Арбугаев.
Кроме того, ученикам предоставляется возможность поработать над фильмом хронометражем до одной минуты под руководством профессионалов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Наталия Мещанинова на премьере фильма "Сердце мира" в Москве

Режиссёр Наталия Мещанинова
1 из 2

Режиссер Наталия Мещанинова на премьере фильма "Сердце мира" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Писатель, сценарист Андрей Золотарев перед открытием VI фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Писатель, сценарист Андрей Золотарев
2 из 2

Писатель, сценарист Андрей Золотарев перед открытием VI фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Режиссер Наталия Мещанинова на премьере фильма "Сердце мира" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Писатель, сценарист Андрей Золотарев перед открытием VI фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жюри и спецжюри

Актеры Юлия Пересильд и Александр Робак, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников и Владимир Мункуев, кинооператор Сергей Астахов и продюсер Ситора Алиева вошли в состав жюри основной программы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Учредитель Благотворительного фонда "Галчонок" Юлия Пересильд на III Форуме социальных инноваций регионов
 Учредитель Благотворительного фонда Галчонок Юлия Пересильд на III Форуме социальных инноваций регионов. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Учредитель Благотворительного фонда "Галчонок" Юлия Пересильд на III Форуме социальных инноваций регионов
Они отсмотрят весь конкурсный список и выберут победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура". Помимо этого будут отмечены операторская работа, лучший анимационный фильм, будет решено, кому достанется Специальный приз жюри.
Также будет работать еще одно жюри, состоящее из победителей фестиваля прошлых лет. В него вошли Виктория Рунцова, Алексей Нужный, Никита Тамаров, Кирилл Фролов. Они вручат еще один приз в категории "Лучший фильм".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАрт-объект возле Кафедрального собора перед началом открытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде
Арт-объект возле Кафедрального собора перед началом открытия IX фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Арт-объект возле Кафедрального собора перед началом открытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде
Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ.
В этом году "Короче" пройдет с 19 по 21 августа.
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