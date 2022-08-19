https://ria.ru/20220819/kino-1810339904.html

Российский ответ "Интерстеллару" покажут на фестивале "Короче"

Российский ответ "Интерстеллару" покажут на фестивале "Короче" - РИА Новости, 19.08.2022

Российский ответ "Интерстеллару" покажут на фестивале "Короче"

В пятницу, 19 августа, в Калининграде открывается X фестиваль короткометражного кино "Короче". Зрители увидят картины с Константином Хабенским, Ксенией... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T07:00

2022-08-19T07:00

2022-08-19T07:00

константин хабенский

ксения раппопорт

юрий быков

культура

юлия пересильд

андрей золотарев

калининград

казахстан

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КАЛИНИНГРАД, 19 авг — РИА Новости. В пятницу, 19 августа, в Калининграде открывается X фестиваль короткометражного кино "Короче". Зрители увидят картины с Константином Хабенским, Ксенией Раппопорт, эротическую новеллу, комедийный хоррор, психологическую миниатюру и российский ответ "Интерстеллару".Фильмом открытия станет картина Адильхана Ержанова "Возвращение Зои". В нем рассказывается "о странном и одновременно удивительном путешествии неблагополучной матери с дочерью, которые отправляются контрабандными тропами в Казахстан к биологическому отцу девочки". Роли исполнили Светлана Степанковская и Данияр Алшинов. Продюсером фильма выступила Наталья Гнеушева.В юбилейной программе — разнообразие жанров. На фестивале представят острую сатиру с Константином Хабенским и Юрием Быковым "Как с Максимом х(пип)ня случилась" и урбанистическую историю об отношениях "Ночью можно" с Глебом Пускепалисом.Увидит аудитория и драму с комедийным оттенком: "Привет, Сандрин" — это камерный сюжет о границе между страстью и преступлением. Другая работа, которая будет исследовать юмористический жанр — фантастический ромком "Паттерны".Сергей Гилев снялся в короткометражке "Рыбалка", а Ксения Раппопорт в "Отпечатках". Также ожидают мистический триллер "Калачакра" и мокьюментари "Контактеры".Эротическая новелла "У нас есть связь" расскажет о мечтательности и расчете, а в фильме "Зожесть" главный герой попытается понять, что опаснее: кредиторы или маньяк.Также в конкурсе участвуют несколько анимационных работ. Среди них российский ответ "Интерстеллару" — "Унесенный в звездную глубину", сказки о гендере и душе ("Женщина"), а также о семье, дружбе и спасительных решениях ("На глубине").Что нового?Нововведение юбилейного года — программа для закупщиков. Представители онлайн-платформ и компаний увидят новые российские короткометражки со звездным кастом и смогут сразу договориться о закупке контента.Специально для обучающей студенческой лаборатории представители индустрии подготовили лекции о короткометражном кино будущего. Среди спикеров: Наталия Мещанинова, Андрей Золотарев, Владимир Мункуев, Максим Арбугаев.Кроме того, ученикам предоставляется возможность поработать над фильмом хронометражем до одной минуты под руководством профессионалов.Жюри и спецжюриАктеры Юлия Пересильд и Александр Робак, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников и Владимир Мункуев, кинооператор Сергей Астахов и продюсер Ситора Алиева вошли в состав жюри основной программы.Они отсмотрят весь конкурсный список и выберут победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура". Помимо этого будут отмечены операторская работа, лучший анимационный фильм, будет решено, кому достанется Специальный приз жюри.Также будет работать еще одно жюри, состоящее из победителей фестиваля прошлых лет. В него вошли Виктория Рунцова, Алексей Нужный, Никита Тамаров, Кирилл Фролов. Они вручат еще один приз в категории "Лучший фильм".Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ.В этом году "Короче" пройдет с 19 по 21 августа.

https://ria.ru/20220728/kino-1804381560.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

константин хабенский, ксения раппопорт, юрий быков, юлия пересильд, андрей золотарев, калининград, казахстан, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры