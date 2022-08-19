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Минпромторг рассказал, что может предложить Кабул в обмен на нефтепродукты - РИА Новости, 19.08.2022
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Минпромторг рассказал, что может предложить Кабул в обмен на нефтепродукты
Минпромторг рассказал, что может предложить Кабул в обмен на нефтепродукты - РИА Новости, 19.08.2022
Минпромторг рассказал, что может предложить Кабул в обмен на нефтепродукты
Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:13
2022-08-19T08:16
экономика
кабул
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.Ранее в пятницу он заявил, что Кабул хотел бы до конца года договориться с Москвой о поставках около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива."Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", - сказал министр."Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем", - подчеркнул Азизи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/neft-1810283639.html
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экономика, кабул, россия
Экономика, Кабул, Россия
08:13 19.08.2022 (обновлено: 08:16 19.08.2022)
 
Минпромторг рассказал, что может предложить Кабул в обмен на нефтепродукты

Минпромторг: Кабул в обмен на нефтепродукты может предложить полезные ископаемые и изюм

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.
Ранее в пятницу он заявил, что Кабул хотел бы до конца года договориться с Москвой о поставках около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива.
"Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", - сказал министр.
"Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем", - подчеркнул Азизи.
Нефть - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 17:54В мире
В Мьянме появился комитет по импорту российской нефти
 
ЭкономикаКабулРоссия
 
 
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