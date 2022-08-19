https://ria.ru/20220819/kabul-1810642286.html

Минпромторг рассказал, что может предложить Кабул в обмен на нефтепродукты

Минпромторг рассказал, что может предложить Кабул в обмен на нефтепродукты - РИА Новости, 19.08.2022

Минпромторг рассказал, что может предложить Кабул в обмен на нефтепродукты

Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:13

2022-08-19T08:13

2022-08-19T08:16

экономика

кабул

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.Ранее в пятницу он заявил, что Кабул хотел бы до конца года договориться с Москвой о поставках около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива."Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", - сказал министр."Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем", - подчеркнул Азизи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/neft-1810283639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, кабул, россия