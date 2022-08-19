https://ria.ru/20220819/guterresh-1810788965.html

Гутерреш призвал работать над поставкой российских продуктов на рынки

Гутерреш призвал работать над поставкой российских продуктов на рынки - РИА Новости, 19.08.2022

Гутерреш призвал работать над поставкой российских продуктов на рынки

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как было согласовано в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:05

2022-08-19T16:05

2022-08-19T16:05

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ООН, 19 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как было согласовано в "продуктовой сделке".По его словам, экспорт большего количества продовольствия и удобрений из Украины и из России имеет решающее значение для дальнейшей стабилизации рынков товаров и снижения цен."Но не будем забывать, что то, что мы видим здесь, в Одессе, — это только более заметная часть решения. Другая важная часть, которую мы отстаиваем, касается беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, которые не подпадают под санкции", - сказал Гутерреш, выступая в Одессе.Текст его выступления распространила пресс-служба ООН.Как указал генсек, "важно, чтобы все правительства и частные компании сотрудничали, чтобы вывести их (российское продовольствие и удобрения) на рынок".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220812/aes-1809076254.html

https://ria.ru/20220818/prodovolstvie-1810355383.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, украина, россия, одесса, оон