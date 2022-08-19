https://ria.ru/20220819/forma-1810694031.html

Миронов предложил выдать сертификаты на школьную форму

Миронов предложил выдать сертификаты на школьную форму - РИА Новости, 19.08.2022

Миронов предложил выдать сертификаты на школьную форму

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением о предоставлении родителям сертификатов на покупку детям школьной формы... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:56

2022-08-19T11:56

2022-08-19T11:57

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

партия "справедливая россия - за правду"

россия

сергей миронов

дети

школа

семья

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением о предоставлении родителям сертификатов на покупку детям школьной формы российского производства на сумму от 5000 рублей."Призываю правительство разработать систему сертификатов для приобретения школьной формы. Выдавать этот документ нужно родителям, чтобы они смогли воспользоваться им для покупки детям одежды российского производства. Номинал сертификата должен быть не менее 5000 рублей", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Миронов подчеркнул, что предоставление сертификатов поддержит не только граждан, так как расходы на школьные принадлежности, форму и обувь представляют "серьезную нагрузку на бюджет большинства российских семей", но и отечественную легкую промышленность. В этой связи парламентарий призвал Минпромторг организовать систему государственного заказа на массовый пошив формы, что даст начало импортозамещению в текстильной промышленности.

https://ria.ru/20220817/rosstat-1810302425.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), партия "справедливая россия - за правду", россия, сергей миронов, дети, школа, семья