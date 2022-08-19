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Миронов предложил выдать сертификаты на школьную форму - РИА Новости, 19.08.2022
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Миронов предложил выдать сертификаты на школьную форму
Миронов предложил выдать сертификаты на школьную форму - РИА Новости, 19.08.2022
Миронов предложил выдать сертификаты на школьную форму
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением о предоставлении родителям сертификатов на покупку детям школьной формы... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:56
2022-08-19T11:57
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
партия "справедливая россия - за правду"
россия
сергей миронов
дети
школа
семья
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением о предоставлении родителям сертификатов на покупку детям школьной формы российского производства на сумму от 5000 рублей."Призываю правительство разработать систему сертификатов для приобретения школьной формы. Выдавать этот документ нужно родителям, чтобы они смогли воспользоваться им для покупки детям одежды российского производства. Номинал сертификата должен быть не менее 5000 рублей", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Миронов подчеркнул, что предоставление сертификатов поддержит не только граждан, так как расходы на школьные принадлежности, форму и обувь представляют "серьезную нагрузку на бюджет большинства российских семей", но и отечественную легкую промышленность. В этой связи парламентарий призвал Минпромторг организовать систему государственного заказа на массовый пошив формы, что даст начало импортозамещению в текстильной промышленности.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), партия "справедливая россия - за правду", россия, сергей миронов, дети, школа, семья
Общество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Партия "Справедливая Россия - за правду", Россия, Сергей Миронов, Дети, Школа, Семья
11:56 19.08.2022 (обновлено: 11:57 19.08.2022)
 
Миронов предложил выдать сертификаты на школьную форму

Лидер эсеров Миронов предложил выдать сертификаты от 5000 рублей на школьную форму

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкДети на модном показе школьной формы
Дети на модном показе школьной формы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Дети на модном показе школьной формы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением о предоставлении родителям сертификатов на покупку детям школьной формы российского производства на сумму от 5000 рублей.
"Призываю правительство разработать систему сертификатов для приобретения школьной формы. Выдавать этот документ нужно родителям, чтобы они смогли воспользоваться им для покупки детям одежды российского производства. Номинал сертификата должен быть не менее 5000 рублей", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Миронов подчеркнул, что предоставление сертификатов поддержит не только граждан, так как расходы на школьные принадлежности, форму и обувь представляют "серьезную нагрузку на бюджет большинства российских семей", но и отечественную легкую промышленность. В этой связи парламентарий призвал Минпромторг организовать систему государственного заказа на массовый пошив формы, что даст начало импортозамещению в текстильной промышленности.
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ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Партия "Справедливая Россия - за правду"РоссияСергей МироновДетиШколаСемья
 
 
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