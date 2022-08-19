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Тамбовской школе-интернату перечислили миллион рублей - РИА Новости, 19.08.2022
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Тамбовская область
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Тамбовской школе-интернату перечислили миллион рублей
Тамбовской школе-интернату перечислили миллион рублей - РИА Новости, 19.08.2022
Тамбовской школе-интернату перечислили миллион рублей
В школу-интернат Тамбовской области для детей с ограниченными возможностями здоровья перечислен 1 миллион рублей, вырученный на благотворительном хоккейном... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:22
2022-08-19T16:22
тамбовская область
павел дацюк
светлана журова
владислав третьяк
тамбов
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ТАМБОВ, 19 авг - РИА Новости. В школу-интернат Тамбовской области для детей с ограниченными возможностями здоровья перечислен 1 миллион рублей, вырученный на благотворительном хоккейном матче, который прошел Ледовом дворце спорта "Кристалл" в областной столице, сообщает пресс-служба обладминистрации.Матч состоялся в рамках культурной программы форума "Среда для жизни: свой дом". Яркой игры участникам встречи пожелал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, отметивший, что в Тамбове очень любят спорт."Благотворительный хоккейный матч организован ДОМ.РФ. Вырученные средства в размере 1 миллиона рублей после финальной сирены передали в областную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", - сообщили в пресс-службе.В матче приняли участие руководители российских регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также звезды спорта. Среди них — Светлана Журова, Павел Дацюк, Сергей Светлов и другие. Команды "Цна" и "Студенец", названные в честь рек, протекающих на территории Тамбова, показали зрелищный и интересный хоккей. Матч завершился победой "Цны" — 10:5.
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павел дацюк , светлана журова, владислав третьяк, тамбов
Тамбовская область, Павел Дацюк , Светлана Журова, Владислав Третьяк, Тамбов
16:22 19.08.2022
 

Тамбовской школе-интернату перечислили миллион рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТАМБОВ, 19 авг - РИА Новости. В школу-интернат Тамбовской области для детей с ограниченными возможностями здоровья перечислен 1 миллион рублей, вырученный на благотворительном хоккейном матче, который прошел Ледовом дворце спорта "Кристалл" в областной столице, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Матч состоялся в рамках культурной программы форума "Среда для жизни: свой дом". Яркой игры участникам встречи пожелал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, отметивший, что в Тамбове очень любят спорт.
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"Благотворительный хоккейный матч организован ДОМ.РФ. Вырученные средства в размере 1 миллиона рублей после финальной сирены передали в областную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", - сообщили в пресс-службе.
В матче приняли участие руководители российских регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также звезды спорта. Среди них — Светлана Журова, Павел Дацюк, Сергей Светлов и другие. Команды "Цна" и "Студенец", названные в честь рек, протекающих на территории Тамбова, показали зрелищный и интересный хоккей. Матч завершился победой "Цны" — 10:5.
 
Тамбовская областьПавел ДацюкСветлана ЖуроваВладислав ТретьякТамбов
 
 
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