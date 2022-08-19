https://ria.ru/20220819/blagotvoritelnost-1810795768.html

Тамбовской школе-интернату перечислили миллион рублей

Тамбовской школе-интернату перечислили миллион рублей - РИА Новости, 19.08.2022

Тамбовской школе-интернату перечислили миллион рублей

В школу-интернат Тамбовской области для детей с ограниченными возможностями здоровья перечислен 1 миллион рублей, вырученный на благотворительном хоккейном... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:22

2022-08-19T16:22

2022-08-19T16:22

тамбовская область

павел дацюк

светлана журова

владислав третьяк

тамбов

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ТАМБОВ, 19 авг - РИА Новости. В школу-интернат Тамбовской области для детей с ограниченными возможностями здоровья перечислен 1 миллион рублей, вырученный на благотворительном хоккейном матче, который прошел Ледовом дворце спорта "Кристалл" в областной столице, сообщает пресс-служба обладминистрации.Матч состоялся в рамках культурной программы форума "Среда для жизни: свой дом". Яркой игры участникам встречи пожелал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, отметивший, что в Тамбове очень любят спорт."Благотворительный хоккейный матч организован ДОМ.РФ. Вырученные средства в размере 1 миллиона рублей после финальной сирены передали в областную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", - сообщили в пресс-службе.В матче приняли участие руководители российских регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также звезды спорта. Среди них — Светлана Журова, Павел Дацюк, Сергей Светлов и другие. Команды "Цна" и "Студенец", названные в честь рек, протекающих на территории Тамбова, показали зрелищный и интересный хоккей. Матч завершился победой "Цны" — 10:5.

https://ria.ru/20220818/tambov-1810511443.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел дацюк , светлана журова, владислав третьяк, тамбов