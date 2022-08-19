https://ria.ru/20220819/bezopasnost-1810632554.html
Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность
Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность - РИА Новости, 19.08.2022
Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность
Государства - члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность государств и региона, в том числе и от природных и техногенных катастроф, заявил глава МЧС... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:05
2022-08-19T05:05
2022-08-19T05:05
россия
одкб
александр куренков (мчс)
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Государства - члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность государств и региона, в том числе и от природных и техногенных катастроф, заявил глава МЧС России Александр Куренков.Куренков отметил, что может показаться, что чрезвычайные ведомства играют" второстепенную роль" в ОДКБ, однако это не так."Мы прекрасно знаем, что любой кризис, будь то военная операция или конфликт внутри государства, влечёт за собой риск возникновения масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству справиться будет тяжело",- добавил он.В четверг в Москве проходит 13 заседание Координационного совета по ЧС государств – членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Председательствующим избран глава МЧС России Александр Куренков.
https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790705975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одкб, александр куренков (мчс), в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, ОДКБ, Александр Куренков (МЧС), В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность
Глава МЧС Куренков: государства-члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность