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Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность - РИА Новости, 19.08.2022
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Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность
Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность - РИА Новости, 19.08.2022
Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность
Государства - члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность государств и региона, в том числе и от природных и техногенных катастроф, заявил глава МЧС... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:05
2022-08-19T05:05
россия
одкб
александр куренков (мчс)
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Государства - члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность государств и региона, в том числе и от природных и техногенных катастроф, заявил глава МЧС России Александр Куренков.Куренков отметил, что может показаться, что чрезвычайные ведомства играют" второстепенную роль" в ОДКБ, однако это не так."Мы прекрасно знаем, что любой кризис, будь то военная операция или конфликт внутри государства, влечёт за собой риск возникновения масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству справиться будет тяжело",- добавил он.В четверг в Москве проходит 13 заседание Координационного совета по ЧС государств – членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Председательствующим избран глава МЧС России Александр Куренков.
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россия, одкб, александр куренков (мчс), в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, ОДКБ, Александр Куренков (МЧС), В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:05 19.08.2022
 
Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность

Глава МЧС Куренков: государства-члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Государства - члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность государств и региона, в том числе и от природных и техногенных катастроф, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"От государств-членов ОДКБ требуется принятие согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших государств и региона в целом, в том числе от природных и техногенных катастроф", - сказал он на заседании совета государств-членов ОДКБ по ЧС.
Куренков отметил, что может показаться, что чрезвычайные ведомства играют" второстепенную роль" в ОДКБ, однако это не так.
"Мы прекрасно знаем, что любой кризис, будь то военная операция или конфликт внутри государства, влечёт за собой риск возникновения масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству справиться будет тяжело",- добавил он.
В четверг в Москве проходит 13 заседание Координационного совета по ЧС государств – членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Председательствующим избран глава МЧС России Александр Куренков.
Президент России Владимир Путин на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 18:35
Путин уверен, что МЧС под руководством Куренкова будет развиваться
 
РоссияОДКБАлександр Куренков (МЧС)В миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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