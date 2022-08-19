https://ria.ru/20220819/bezopasnost-1810632554.html

Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность

Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность - РИА Новости, 19.08.2022

Глава МЧС заявил, что члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность

Государства - члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность государств и региона, в том числе и от природных и техногенных катастроф, заявил глава МЧС... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T05:05

2022-08-19T05:05

2022-08-19T05:05

россия

одкб

александр куренков (мчс)

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790695695_0:111:3150:1883_1920x0_80_0_0_48db14284c9a47b7976790774384db3f.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Государства - члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность государств и региона, в том числе и от природных и техногенных катастроф, заявил глава МЧС России Александр Куренков.Куренков отметил, что может показаться, что чрезвычайные ведомства играют" второстепенную роль" в ОДКБ, однако это не так."Мы прекрасно знаем, что любой кризис, будь то военная операция или конфликт внутри государства, влечёт за собой риск возникновения масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству справиться будет тяжело",- добавил он.В четверг в Москве проходит 13 заседание Координационного совета по ЧС государств – членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Председательствующим избран глава МЧС России Александр Куренков.

https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790705975.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, одкб, александр куренков (мчс), в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)