https://ria.ru/20220819/avito-1810729141.html
Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть
Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть - РИА Новости, 19.08.2022
Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть
Перепродажа товаров с помощью платформы Авито помогла в 2021 году сэкономить 16 миллионов гектаров соснового леса, предотвратить выброс 24 миллионов тонн... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:16
2022-08-19T13:16
2022-08-19T13:31
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Перепродажа товаров с помощью платформы Авито помогла в 2021 году сэкономить 16 миллионов гектаров соснового леса, предотвратить выброс 24 миллионов тонн парниковых газов и сохранить годовой объем энергопотребления сразу трех городов-миллионников, сообщает пресс-служба платформы."Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 55 миллионов человек, а число размещенных объявлений уже превысило 110 миллионов. Большая часть из них связана с перепродажей вещей между пользователями, что существенно снижает нагрузку на экологию. Таким образом, благодаря пользователям Авито за 2021 год удалось сэкономить более 1,7 миллиарда килограммов различных материалов – это помогло предотвратить создание 30 новых полигонов отходов", - отмечается в сообщении. По подсчетам экспертов платформы, в 2021 году общий экологический вклад пользователей вырос на 33% относительно предыдущего года. В частности, экономия 97,2 миллиарда кВт·ч энергии, которые потребовались бы на производство новых товаров из категорий, перепродаваемых на платформе, превышает объем годового энергопотребления сразу трех городов: Москвы (52,6 миллиарда кВт·ч), Санкт-Петербурга (23,8 миллиарда кВт·ч) и Новосибирска (14,2 миллиарда кВт·ч). Благодаря сделкам на платформе сохранен эквивалент 16 миллионов гектаров соснового леса, что на 4 миллиона гектаров больше, чем в 2020 году."Сокращение производства новых товаров предотвратило выброс 24 миллионов тонн парниковых газов - почти на 6 миллионов тонн больше, чем в 2020 году", - делают вывод в Авито.Для оценки выбросов CO2, а также воды и энергии использовалась международная база данных Ecoinvent, которая, например, позволяет узнать, сколько ресурсов уходит на производство хлопкового волокна или транспортировки легкового автомобиля автопоездом.В пресс-службе добавили, что в 2021 году Авито подсчитала экологический вклад каждого пользователя и первым среди IT-компаний в России запустила автоматический калькулятор сохраненных природных ресурсов. "Сегодня уже почти 6 миллионов пользователей Авито отмечены специальным бейджем с указанием объема предотвращенного выброса СО2 и блоком с описанием конкретного экологического вклада", - пояснили в пресс-службе.Согласно данным data.ai (App Annie) и Similar Web, Авито - самая популярная онлайн платформа объявлений в мире и России. По данным РАЭК, Авито также стала самой популярной онлайн-площадкой для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.
https://ria.ru/20220801/investitsii-1805977448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, авито, экология
Новости компаний - Экономика, Россия, Авито, Экология
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости
. Перепродажа товаров с помощью платформы Авито
помогла в 2021 году сэкономить 16 миллионов гектаров соснового леса, предотвратить выброс 24 миллионов тонн парниковых газов и сохранить годовой объем энергопотребления сразу трех городов-миллионников, сообщает пресс-служба платформы.
"Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 55 миллионов человек, а число размещенных объявлений уже превысило 110 миллионов. Большая часть из них связана с перепродажей вещей между пользователями, что существенно снижает нагрузку на экологию. Таким образом, благодаря пользователям Авито за 2021 год удалось сэкономить более 1,7 миллиарда килограммов различных материалов – это помогло предотвратить создание 30 новых полигонов отходов", - отмечается в сообщении.
По подсчетам экспертов платформы, в 2021 году общий экологический вклад пользователей вырос на 33% относительно предыдущего года. В частности, экономия 97,2 миллиарда кВт·ч энергии, которые потребовались бы на производство новых товаров из категорий, перепродаваемых на платформе, превышает объем годового энергопотребления сразу трех городов: Москвы
(52,6 миллиарда кВт·ч), Санкт-Петербурга
(23,8 миллиарда кВт·ч) и Новосибирска
(14,2 миллиарда кВт·ч). Благодаря сделкам на платформе сохранен эквивалент 16 миллионов гектаров соснового леса, что на 4 миллиона гектаров больше, чем в 2020 году.
"Сокращение производства новых товаров предотвратило выброс 24 миллионов тонн парниковых газов - почти на 6 миллионов тонн больше, чем в 2020 году", - делают вывод в Авито.
Для оценки выбросов CO2, а также воды и энергии использовалась международная база данных Ecoinvent, которая, например, позволяет узнать, сколько ресурсов уходит на производство хлопкового волокна или транспортировки легкового автомобиля автопоездом.
"Перепродажа товаров является основным источником экологического вклада нашего общества. В Авито он складывается из четырех категорий: одежда и обувь, электроника, книги, а также авто и мотоциклы, так как нам наиболее понятен жизненный цикл этих товаров и влияние их на экологию. Сценарии повторного потребления и эко-шеринг изначально вшиты в нашу бизнес-модель, потому что Авито – это платформа социальной коммерции, созданная для людей. Фактически вклад в экологию для большинства россиян начинается именно с Авито", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора Авито Ивана Гуза.
В пресс-службе добавили, что в 2021 году Авито подсчитала экологический вклад каждого пользователя и первым среди IT-компаний в России
запустила автоматический калькулятор сохраненных природных ресурсов.
"Сегодня уже почти 6 миллионов пользователей Авито отмечены специальным бейджем с указанием объема предотвращенного выброса СО2 и блоком с описанием конкретного экологического вклада", - пояснили в пресс-службе.
Согласно данным data.ai (App Annie) и Similar Web, Авито - самая популярная онлайн платформа объявлений в мире и России. По данным РАЭК
, Авито также стала самой популярной онлайн-площадкой для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.