https://ria.ru/20220819/avito-1810729141.html

Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть - РИА Новости, 19.08.2022

Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

Перепродажа товаров с помощью платформы Авито помогла в 2021 году сэкономить 16 миллионов гектаров соснового леса, предотвратить выброс 24 миллионов тонн... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:16

2022-08-19T13:16

2022-08-19T13:31

новости компаний - экономика

россия

авито

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978665_0:105:3071:1832_1920x0_80_0_0_0d26117ff36643739d848b13619517c0.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Перепродажа товаров с помощью платформы Авито помогла в 2021 году сэкономить 16 миллионов гектаров соснового леса, предотвратить выброс 24 миллионов тонн парниковых газов и сохранить годовой объем энергопотребления сразу трех городов-миллионников, сообщает пресс-служба платформы."Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 55 миллионов человек, а число размещенных объявлений уже превысило 110 миллионов. Большая часть из них связана с перепродажей вещей между пользователями, что существенно снижает нагрузку на экологию. Таким образом, благодаря пользователям Авито за 2021 год удалось сэкономить более 1,7 миллиарда килограммов различных материалов – это помогло предотвратить создание 30 новых полигонов отходов", - отмечается в сообщении. По подсчетам экспертов платформы, в 2021 году общий экологический вклад пользователей вырос на 33% относительно предыдущего года. В частности, экономия 97,2 миллиарда кВт·ч энергии, которые потребовались бы на производство новых товаров из категорий, перепродаваемых на платформе, превышает объем годового энергопотребления сразу трех городов: Москвы (52,6 миллиарда кВт·ч), Санкт-Петербурга (23,8 миллиарда кВт·ч) и Новосибирска (14,2 миллиарда кВт·ч). Благодаря сделкам на платформе сохранен эквивалент 16 миллионов гектаров соснового леса, что на 4 миллиона гектаров больше, чем в 2020 году."Сокращение производства новых товаров предотвратило выброс 24 миллионов тонн парниковых газов - почти на 6 миллионов тонн больше, чем в 2020 году", - делают вывод в Авито.Для оценки выбросов CO2, а также воды и энергии использовалась международная база данных Ecoinvent, которая, например, позволяет узнать, сколько ресурсов уходит на производство хлопкового волокна или транспортировки легкового автомобиля автопоездом.В пресс-службе добавили, что в 2021 году Авито подсчитала экологический вклад каждого пользователя и первым среди IT-компаний в России запустила автоматический калькулятор сохраненных природных ресурсов. "Сегодня уже почти 6 миллионов пользователей Авито отмечены специальным бейджем с указанием объема предотвращенного выброса СО2 и блоком с описанием конкретного экологического вклада", - пояснили в пресс-службе.Согласно данным data.ai (App Annie) и Similar Web, Авито - самая популярная онлайн платформа объявлений в мире и России. По данным РАЭК, Авито также стала самой популярной онлайн-площадкой для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.

https://ria.ru/20220801/investitsii-1805977448.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, авито, экология