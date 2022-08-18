https://ria.ru/20220818/zerno-1810364164.html

В МИД рассказали о ситуации с вывозом зерна с Украины

В МИД рассказали о ситуации с вывозом зерна с Украины - РИА Новости, 18.08.2022

В МИД рассказали о ситуации с вывозом зерна с Украины

Москва не считает необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном Украины, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:08

2022-08-18T09:08

2022-08-18T09:08

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва не считает необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном Украины, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Накануне на Украину прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. В пятницу генсек, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле.В свою очередь Ильичев, комментируя работу центра, напомнил, что в нем работают представителей России, Турции, Украины и ООН, механизм отслеживает передвижение грузов, координирует вопросы досмотра судов."С учетом того, что киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод, не видим необходимости в привлечении третьих стран для сопровождения судов", - сказал Ильичев РИА Новости.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/zerno-1810257851.html

https://ria.ru/20220817/zerno-1810241904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антониу гутерреш, сергей шойгу, россия, украина, стамбул, оон, в мире