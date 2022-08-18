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Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС
Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС
Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:38
2022-08-18T17:50
владимир зеленский
в мире
реджеп тайип эрдоган
россия
энергодар
запорожская аэс
оон
турция
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество."Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения
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владимир зеленский, в мире, реджеп тайип эрдоган, россия, энергодар, запорожская аэс, оон, турция
Владимир Зеленский, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, ООН, Турция
17:38 18.08.2022 (обновлено: 17:50 18.08.2022)
 
Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС

Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество, ситуацию на ЗАЭС и продуктовую сделку

© AFP 2022 / Turkish Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Turkish Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество.
"Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Владимир ЗеленскийВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСООНТурция
 
 
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