https://ria.ru/20220818/zelenskiy-1810551277.html

Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС

Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС

Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:38

2022-08-18T17:38

2022-08-18T17:50

владимир зеленский

в мире

реджеп тайип эрдоган

россия

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запорожская аэс

оон

турция

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество."Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения

https://ria.ru/20220818/vstrecha-1810451522.html

россия

энергодар

турция

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владимир зеленский, в мире, реджеп тайип эрдоган, россия, энергодар, запорожская аэс, оон, турция