17:38 18.08.2022 (обновлено: 17:50 18.08.2022)
Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС
Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество, ситуацию на ЗАЭС и продуктовую сделку
© AFP 2022 / Turkish Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество.
"Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения