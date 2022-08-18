https://ria.ru/20220818/zaes-1810489601.html

МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС

МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС

США и Запад покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской АЭС, они стремятся перевести ответственность за ситуацию вокруг станции и с отправкой миссии МАГАТЭ РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:47

2022-08-18T15:47

2022-08-18T16:13

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США и Запад покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской АЭС, они стремятся перевести ответственность за ситуацию вокруг станции и с отправкой миссии МАГАТЭ на Москву, такая позиция безответственна, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Глубокую озабоченность вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по ЗАЭС", - сказал Нечаев на брифинге.Он отметил, что в непосредственной близости от станции "все чаще можно встретить осколки боеприпасов натовского калибра"."Видимо поэтому в Вашингтоне и в европейских столицах так рьяно помогают режиму Зеленского в очередной раз потопить миссию МАГАТЭ. Им всем совершенно безразличны соображения ядерной безопасности. По всем признакам, они усердно ищут, как сделать так, чтобы визит (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на ЗАЭС не состоялся", - отметил Нечаев.Он подчеркнул, что на Западе "заранее готовятся перевести стрелки на Россию", такая позиция безответственна, резюмировал он.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810469076.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, москва, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины