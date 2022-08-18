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МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/zaes-1810489601.html
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС
США и Запад покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской АЭС, они стремятся перевести ответственность за ситуацию вокруг станции и с отправкой миссии МАГАТЭ РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:47
2022-08-18T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
москва
запорожская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США и Запад покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской АЭС, они стремятся перевести ответственность за ситуацию вокруг станции и с отправкой миссии МАГАТЭ на Москву, такая позиция безответственна, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Глубокую озабоченность вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по ЗАЭС", - сказал Нечаев на брифинге.Он отметил, что в непосредственной близости от станции "все чаще можно встретить осколки боеприпасов натовского калибра"."Видимо поэтому в Вашингтоне и в европейских столицах так рьяно помогают режиму Зеленского в очередной раз потопить миссию МАГАТЭ. Им всем совершенно безразличны соображения ядерной безопасности. По всем признакам, они усердно ищут, как сделать так, чтобы визит (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на ЗАЭС не состоялся", - отметил Нечаев.Он подчеркнул, что на Западе "заранее готовятся перевести стрелки на Россию", такая позиция безответственна, резюмировал он.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810469076.html
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в мире, сша, киев, москва, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Москва, Запорожская АЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
15:47 18.08.2022 (обновлено: 16:13 18.08.2022)
 
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС

МИД России: США покрывают действия Киева по обстрелу ЗАЭС, Запад хочет обвинить Москву

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США и Запад покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской АЭС, они стремятся перевести ответственность за ситуацию вокруг станции и с отправкой миссии МАГАТЭ на Москву, такая позиция безответственна, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Глубокую озабоченность вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по ЗАЭС", - сказал Нечаев на брифинге.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
14:52
В МИД назвали идею демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС неприемлемой
Он отметил, что в непосредственной близости от станции "все чаще можно встретить осколки боеприпасов натовского калибра".
"Видимо поэтому в Вашингтоне и в европейских столицах так рьяно помогают режиму Зеленского в очередной раз потопить миссию МАГАТЭ. Им всем совершенно безразличны соображения ядерной безопасности. По всем признакам, они усердно ищут, как сделать так, чтобы визит (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на ЗАЭС не состоялся", - отметил Нечаев.
Он подчеркнул, что на Западе "заранее готовятся перевести стрелки на Россию", такая позиция безответственна, резюмировал он.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодареы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:43
США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевМоскваЗапорожская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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