https://ria.ru/20220818/zaes-1810489601.html
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС
США и Запад покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской АЭС, они стремятся перевести ответственность за ситуацию вокруг станции и с отправкой миссии МАГАТЭ РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:47
2022-08-18T15:47
2022-08-18T16:13
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запорожская аэс
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США и Запад покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской АЭС, они стремятся перевести ответственность за ситуацию вокруг станции и с отправкой миссии МАГАТЭ на Москву, такая позиция безответственна, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Глубокую озабоченность вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по ЗАЭС", - сказал Нечаев на брифинге.Он отметил, что в непосредственной близости от станции "все чаще можно встретить осколки боеприпасов натовского калибра"."Видимо поэтому в Вашингтоне и в европейских столицах так рьяно помогают режиму Зеленского в очередной раз потопить миссию МАГАТЭ. Им всем совершенно безразличны соображения ядерной безопасности. По всем признакам, они усердно ищут, как сделать так, чтобы визит (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на ЗАЭС не состоялся", - отметил Нечаев.Он подчеркнул, что на Западе "заранее готовятся перевести стрелки на Россию", такая позиция безответственна, резюмировал он.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810469076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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15:47 18.08.2022 (обновлено: 16:13 18.08.2022)
МИД обвинил США в покрывательстве обстрелов Киевом ЗАЭС
МИД России: США покрывают действия Киева по обстрелу ЗАЭС, Запад хочет обвинить Москву