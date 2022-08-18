https://ria.ru/20220818/zaes-1810341777.html

Зеленский заявил о работе Киева над визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Зеленский заявил о работе Киева над визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Зеленский заявил о работе Киева над визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Владимир Зеленский утверждает, что украинские дипломаты находятся в контакте с МАГАТЭ и работают над направлением миссии агентства на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T01:15

2022-08-18T01:15

2022-08-18T01:15

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

стефан дюжаррик

михаил ульянов (дипломат)

россия

киев

магатэ

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинские дипломаты находятся в контакте с МАГАТЭ и работают над направлением миссии агентства на Запорожскую АЭС."Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и около нее для украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале."Российская армия должна отойти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно", - добавил Зеленский.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия решительно осуждает попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.Ульянов сообщал, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

https://ria.ru/20220816/magate-1810080078.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, мария захарова, стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), россия, киев, магатэ, запорожская аэс