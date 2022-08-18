https://ria.ru/20220818/vstrecha-1810451522.html

CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского

CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022

CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского

Россия смягчила условия для начала возможной организации личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил CNN Turk со ссылкой на источники среди... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:00

2022-08-18T14:00

2022-08-18T16:06

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

антониу гутерреш

турция

львов

оон

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия смягчила условия для начала возможной организации личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил CNN Turk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей.Как отметил телеканал, ранее Москва заявляла о необходимости разработки так называемой дорожной карты для будущих дипломатических контактов. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская делегация "ушла с радаров", из-за чего переговорный процесс остановился. Однако, по данным CNN Türk, мнение российской делегации изменилось."Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты", — сообщил телеканал.Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов на трехстороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. СМИ предполагают, что во время переговоров Эрдоган предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским лидером.

https://ria.ru/20220816/erdogan-1810101923.html

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турция

львов

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), антониу гутерреш, турция, львов, оон