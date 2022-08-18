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CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022
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CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского
CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022
CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского
Россия смягчила условия для начала возможной организации личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил CNN Turk со ссылкой на источники среди... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:00
2022-08-18T16:06
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
антониу гутерреш
турция
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия смягчила условия для начала возможной организации личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил CNN Turk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей.Как отметил телеканал, ранее Москва заявляла о необходимости разработки так называемой дорожной карты для будущих дипломатических контактов. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская делегация "ушла с радаров", из-за чего переговорный процесс остановился. Однако, по данным CNN Türk, мнение российской делегации изменилось."Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты", — сообщил телеканал.Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов на трехстороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. СМИ предполагают, что во время переговоров Эрдоган предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским лидером.
https://ria.ru/20220816/erdogan-1810101923.html
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владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), антониу гутерреш, турция, львов, оон
Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Антониу Гутерреш, Турция, Львов, ООН
14:00 18.08.2022 (обновлено: 16:06 18.08.2022)
 
CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского

CNN Turk: Россия смягчила условия организации личной встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Российской Федерации Владимир Путин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия смягчила условия для начала возможной организации личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил CNN Turk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей.
Как отметил телеканал, ранее Москва заявляла о необходимости разработки так называемой дорожной карты для будущих дипломатических контактов. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская делегация "ушла с радаров", из-за чего переговорный процесс остановился. Однако, по данным CNN Türk, мнение российской делегации изменилось.
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"Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты", — сообщил телеканал.
Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов на трехстороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. СМИ предполагают, что во время переговоров Эрдоган предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским лидером.
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