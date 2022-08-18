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Путин встретится в Сочи с Токаевым
Путин встретится в Сочи с Токаевым - РИА Новости, 18.08.2022
Путин встретится в Сочи с Токаевым
Президент России Владимир Путин 19 августа в Сочи встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудят вопросы стратегического партнерства и... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:03
2022-08-18T12:03
2022-08-18T12:08
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
политика
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 августа в Сочи встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества, сообщается пресс-служба Кремля."19 августа 2022 г. в Сочи состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается также, что будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, политика
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Политика
12:03 18.08.2022 (обновлено: 12:08 18.08.2022)
Путин встретится в Сочи с Токаевым
Президент Путин обсудит с Токаевым в Сочи вопросы стратегического партнерства