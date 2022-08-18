https://ria.ru/20220818/vstrecha-1810419370.html

Путин встретится в Сочи с Токаевым

Путин встретится в Сочи с Токаевым - РИА Новости, 18.08.2022

Путин встретится в Сочи с Токаевым

Президент России Владимир Путин 19 августа в Сочи встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудят вопросы стратегического партнерства и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:03

2022-08-18T12:03

2022-08-18T12:08

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

политика

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 августа в Сочи встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества, сообщается пресс-служба Кремля."19 августа 2022 г. в Сочи состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается также, что будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.

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казахстан

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, политика