Арестович выступил против призыва Зеленского запретить выдачу виз россиянам
Советник Зеленского Арестович выступил против призыва запретить выдачу виз всем россиянам
© Фото : Alexey.arestovichСоветник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович
© Фото : Alexey.arestovich
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил несогласие с его предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам.
Так, Арестович заявил, что не согласен с тем, что запрет на въезд в страны должен касаться абсолютно всех россиян и белорусов.
"Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности", - заявил Арестович газете.
По его словам, выбирая тех, кому нужно отказать в визе, необходимо быть "более избирательными". В качестве примера тех, кому нужно запретить въезд, он назвал тех, кто поддерживает российского президента Владимира Путина. При этом советник Зеленского сам признает, что определить это будет "технически сложно". Поэтому, по его словам, офис Зеленского, вероятно, и решил, что "легче запретить всем".
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет.
Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с трудом представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
11 августа, 09:43Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины