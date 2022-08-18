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Арестович выступил против призыва Зеленского запретить выдачу виз россиянам

Арестович выступил против призыва Зеленского запретить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 18.08.2022

Арестович выступил против призыва Зеленского запретить выдачу виз россиянам

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил несогласие с его предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T22:12

2022-08-18T22:12

2022-08-18T22:12

владимир путин

россия

германия

украина

кая каллас

олаф шольц

евросоюз

алексей арестович

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил несогласие с его предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам.Зеленский в начале августа призвал международное сообщество запретить въезд всем гражданам России. Но это предложение встретило противоречивую реакцию как за пределами Украины, так и среди союзников самого Зеленского, пишет газета Washington Post.Так, Арестович заявил, что не согласен с тем, что запрет на въезд в страны должен касаться абсолютно всех россиян и белорусов.По его словам, выбирая тех, кому нужно отказать в визе, необходимо быть "более избирательными". В качестве примера тех, кому нужно запретить въезд, он назвал тех, кто поддерживает российского президента Владимира Путина. При этом советник Зеленского сам признает, что определить это будет "технически сложно". Поэтому, по его словам, офис Зеленского, вероятно, и решил, что "легче запретить всем".В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет.Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с трудом представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220818/vizy-1810445959.html

https://ria.ru/20220811/arestovich-1808787406.html

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