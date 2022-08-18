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Получение финской визы россиянами растянется до пяти месяцев, заявила АТОР - РИА Новости, 18.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220818/viza-1810387574.html
Получение финской визы россиянами растянется до пяти месяцев, заявила АТОР
Получение финской визы россиянами растянется до пяти месяцев, заявила АТОР - РИА Новости, 18.08.2022
Получение финской визы россиянами растянется до пяти месяцев, заявила АТОР
После ужесточения правил и планируемого резкого, на порядок, сокращения Финляндией количества выдаваемых виз для граждан России срок их получения увеличится как РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:44
2022-08-18T10:47
туризм
новости - туризм
пекка хаависто
финляндия
россия
санкт-петербург
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. После ужесточения правил и планируемого резкого, на порядок, сокращения Финляндией количества выдаваемых виз для граждан России срок их получения увеличится как минимум до четырёх или пяти месяцев, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского "шенгена", местные турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября", - указали в АТОР.Эксперты уточнили, что суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает два с половиной месяца, а доступной записи в визовые центры Финляндии пока нет. "В новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать четыре-пять месяцев", - уточнили в ассоциации."Подаваться" на финскую визу в любом случае стоит: визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки", - заключили в ассоциации.Ранее в августе в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, при этом 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. А глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия начнет ограничивать выдачу туристических виз в России с начала сентября планкой в 10% от текущего уровня.
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новости - туризм, пекка хаависто, финляндия, россия, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз
Туризм, Новости - Туризм, Пекка Хаависто, Финляндия, Россия, Санкт-Петербург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз
10:44 18.08.2022 (обновлено: 10:47 18.08.2022)
 
Получение финской визы россиянами растянется до пяти месяцев, заявила АТОР

АТОР: получение финской визы россиянами растянется до пяти месяцев из-за новых правил

© РИА Новости / Сергей КиркачВиза
Виза - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Виза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. После ужесточения правил и планируемого резкого, на порядок, сокращения Финляндией количества выдаваемых виз для граждан России срок их получения увеличится как минимум до четырёх или пяти месяцев, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского "шенгена", местные турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября", - указали в АТОР.
Эксперты уточнили, что суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает два с половиной месяца, а доступной записи в визовые центры Финляндии пока нет. "В новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать четыре-пять месяцев", - уточнили в ассоциации.
"Подаваться" на финскую визу в любом случае стоит: визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки", - заключили в ассоциации.
Ранее в августе в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, при этом 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. А глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия начнет ограничивать выдачу туристических виз в России с начала сентября планкой в 10% от текущего уровня.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
08:30Туризм
В ЕК напомнили о праве стран ЕС самостоятельно ограничивать выдачу виз
 
ТуризмНовости - ТуризмПекка ХаавистоФинляндияРоссияСанкт-ПетербургАссоциация туроператоров России (АТОР)Евросоюз
 
 
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