https://ria.ru/20220818/terroristy-1810418218.html

ФСБ задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*

ФСБ задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"* - РИА Новости, 18.08.2022

ФСБ задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*

В Москве и Сибири задержаны 8 членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:00

2022-08-18T12:00

2022-08-18T12:01

происшествия

россия

красноярск

москва

московский окружной военный суд

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве и Сибири задержаны 8 членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."В городах Красноярск, Москва, Новосибирск, пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году), задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении.По данным силовиков, члены ячейки финансировали террористические структуры в Сирии, а также призывали к преступлениям террористического характера в РФ. Отмечается, что при задержании были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следователями возбуждены уголовные дела."Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, с 2019 года признана в России террористической организацией. Из российских регионов, Киргизии, Узбекистана и других стран Средней Азии регулярно приходят новости о задержаниях сторонников этой группировки.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/oon-1808457973.html

россия

красноярск

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, красноярск, москва, московский окружной военный суд