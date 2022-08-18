https://ria.ru/20220818/terroristy-1810418218.html
ФСБ задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*
ФСБ задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"* - РИА Новости, 18.08.2022
ФСБ задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*
В Москве и Сибири задержаны 8 членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:00
2022-08-18T12:00
2022-08-18T12:01
происшествия
россия
красноярск
москва
московский окружной военный суд
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве и Сибири задержаны 8 членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."В городах Красноярск, Москва, Новосибирск, пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году), задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении.По данным силовиков, члены ячейки финансировали террористические структуры в Сирии, а также призывали к преступлениям террористического характера в РФ. Отмечается, что при задержании были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следователями возбуждены уголовные дела."Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, с 2019 года признана в России террористической организацией. Из российских регионов, Киргизии, Узбекистана и других стран Средней Азии регулярно приходят новости о задержаниях сторонников этой группировки.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, москва, московский окружной военный суд
Происшествия, Россия, Красноярск, Москва, Московский окружной военный суд
12:00 18.08.2022 (обновлено: 12:01 18.08.2022)
ФСБ задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*
ФСБ в Москве и Сибири задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*