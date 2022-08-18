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В Запорожской области обвинили ООН в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/svo-1810340324.html
В Запорожской области обвинили ООН в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ
В Запорожской области обвинили ООН в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ - РИА Новости, 18.08.2022
В Запорожской области обвинили ООН в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что руководство ООН не желает содействовать визиту инспекции МАГАТЭ в регион,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T00:58
2022-08-18T00:58
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
игорь вишневецкий
михаил ульянов (дипломат)
россия
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что руководство ООН не желает содействовать визиту инспекции МАГАТЭ в регион, поэтому выдумывает различные "несуразные маршруты".Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС лишь через Киев. При этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, пришлось бы пересекать линию фронта."ООН не хочет содействовать визиту МАГАТЭ, поэтому выдумывает различные несуразные маршруты, прекрасно понимая, что затем станет вопрос безопасности или делегацию МАГАТЭ просто не пустят, мол, видите - линия боевого соприкосновения, блокпосты закрыты и прочее, - или же попытаются провести провокацию в виде обстрелов, взрывов и тому подобных вещей, чтобы сорвать визит и обвинить в этом Россию", - сказал РИА Новости Рогов.Рогов подчеркнул, что единственный маршрут, где инспекции МАГАТЭ гарантирована безопасность, - через территорию России.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220817/zaes-1810336685.html
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в мире, стефан дюжаррик, игорь вишневецкий, михаил ульянов (дипломат), россия, киев, украина, магатэ, оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стефан Дюжаррик, Игорь Вишневецкий, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Киев, Украина, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС
00:58 18.08.2022
 
В Запорожской области обвинили ООН в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ

Власти Запорожской области обвинили ООН в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭнергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
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Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что руководство ООН не желает содействовать визиту инспекции МАГАТЭ в регион, поэтому выдумывает различные "несуразные маршруты".
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС лишь через Киев. При этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, пришлось бы пересекать линию фронта.
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"ООН не хочет содействовать визиту МАГАТЭ, поэтому выдумывает различные несуразные маршруты, прекрасно понимая, что затем станет вопрос безопасности или делегацию МАГАТЭ просто не пустят, мол, видите - линия боевого соприкосновения, блокпосты закрыты и прочее, - или же попытаются провести провокацию в виде обстрелов, взрывов и тому подобных вещей, чтобы сорвать визит и обвинить в этом Россию", - сказал РИА Новости Рогов.
Рогов подчеркнул, что единственный маршрут, где инспекции МАГАТЭ гарантирована безопасность, - через территорию России.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтефан ДюжаррикИгорь ВишневецкийМихаил Ульянов (дипломат)РоссияКиевУкраинаМАГАТЭООНЗапорожская АЭС
 
 
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