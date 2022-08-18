https://ria.ru/20220818/sukhogruz-1810364034.html

Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск

Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск - РИА Новости, 18.08.2022

Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск

Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг, четыре судна направятся на Украину в рамках "продуктовой сделки", сообщило министерство... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:07

2022-08-18T09:07

2022-08-18T09:07

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг, четыре судна направятся на Украину в рамках "продуктовой сделки", сообщило министерство национальной обороны Турции."В рамках отгрузки зерна сегодня из порта Черноморск Украины вышло судно I MARIA с кукурузой. Кроме того, четыре судна отправятся в Украину за зерном", - информирует военное ведомство.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/zerno-1810257851.html

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Варвара Скокшина

сергей шойгу, украина, черноморск, россия, оон, в мире