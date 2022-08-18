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Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск - РИА Новости, 18.08.2022
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг, четыре судна направятся на Украину в рамках "продуктовой сделки", сообщило министерство... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:07
2022-08-18T09:07
2022-08-18T09:07
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг, четыре судна направятся на Украину в рамках "продуктовой сделки", сообщило министерство национальной обороны Турции."В рамках отгрузки зерна сегодня из порта Черноморск Украины вышло судно I MARIA с кукурузой. Кроме того, четыре судна отправятся в Украину за зерном", - информирует военное ведомство.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/zerno-1810257851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сергей Шойгу, Украина, Черноморск, Россия, ООН, В мире
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск
Минобороны Турции: сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг