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Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск - РИА Новости, 18.08.2022
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Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск - РИА Новости, 18.08.2022
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг, четыре судна направятся на Украину в рамках "продуктовой сделки", сообщило министерство... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:07
2022-08-18T09:07
сергей шойгу
украина
черноморск
россия
оон
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг, четыре судна направятся на Украину в рамках "продуктовой сделки", сообщило министерство национальной обороны Турции."В рамках отгрузки зерна сегодня из порта Черноморск Украины вышло судно I MARIA с кукурузой. Кроме того, четыре судна отправятся в Украину за зерном", - информирует военное ведомство.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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сергей шойгу, украина, черноморск, россия, оон, в мире
Сергей Шойгу, Украина, Черноморск, Россия, ООН, В мире
09:07 18.08.2022
 
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск

Минобороны Турции: сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг

© AP Photo / Nina Lyashonok Украинский сухогруз
 Украинский сухогруз - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Украинский сухогруз. Архивное фото
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск в четверг, четыре судна направятся на Украину в рамках "продуктовой сделки", сообщило министерство национальной обороны Турции.
"В рамках отгрузки зерна сегодня из порта Черноморск Украины вышло судно I MARIA с кукурузой. Кроме того, четыре судна отправятся в Украину за зерном", - информирует военное ведомство.
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 16:47В мире
Постпред РФ: зерно с Украины доставляют в страны, которым не грозит голод
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
 
Сергей ШойгуУкраинаЧерноморскРоссияООНВ мире
 
 
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