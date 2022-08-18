https://ria.ru/20220818/starbucks-1810522704.html

В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks

В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks - РИА Новости, 18.08.2022

В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks

Все кофейни сети Stars Сoffee, преемника Starbucks в России, откроются до конца сентября, цены останутся на прежнем уровне, рассказали на пресс-конференции... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:03

2022-08-18T17:03

2022-08-18T18:18

экономика

россия

starbucks corporation

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Все кофейни сети Stars Сoffee, преемника Starbucks в России, откроются до конца сентября, цены останутся на прежнем уровне, рассказали на пресс-конференции новые владельцы сети - певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский."130 заведений: 90 в Москве, 40 в Петербурге и регионах. После (открытия - ред.) заведения на Арбате откроются еще 10 до конца августа в Москве и Петербурге, а дальше примерно по два-три ресторана в день. Планируем до конца сентября все открыть. Следующая точка откроется в главном офисе Сбербанка", - сказал Пинский, не исключив, что будут открываться и новые кофейни.Юнусов отметил, что цены в кофейнях сети не изменятся. "В том же среднем чеке, к которому привыкли люди, приходя сюда, пить кофе и что-то перекусывать, мы и останемся. Цены не изменятся", - заверил он. Молоко и сиропы, по словам Тимати, будут закупать у российских поставщиков, а кофе привезут из Латинской Америки и Африки.Он также пояснил, что на главном логотипе Русалку заменила Царевна-Лебедь.В свою очередь Пинский добавил, что мобильное приложение Stars Сoffee заработает уже сегодня, а все неизрасходованные баллы предшествующей сети Starbucks будут перенесены. "Мы разработали программу лояльности", - уточнил он."У Starbucks нет возможности вернуться в эти помещения. Starbucks работал в России через своего турецкого франчайзи. Поэтому бизнес мы покупали физически у франчайзи", - заключил Пинский.Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Тимати, Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса в июле. Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате заработает для широкой публики в пятницу, 19 августа.

https://ria.ru/20220818/obschepit-1810446628.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, starbucks corporation