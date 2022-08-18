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В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks - РИА Новости, 18.08.2022
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В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks
В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks - РИА Новости, 18.08.2022
В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks
Все кофейни сети Stars Сoffee, преемника Starbucks в России, откроются до конца сентября, цены останутся на прежнем уровне, рассказали на пресс-конференции... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:03
2022-08-18T18:18
экономика
россия
starbucks corporation
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Все кофейни сети Stars Сoffee, преемника Starbucks в России, откроются до конца сентября, цены останутся на прежнем уровне, рассказали на пресс-конференции новые владельцы сети - певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский."130 заведений: 90 в Москве, 40 в Петербурге и регионах. После (открытия - ред.) заведения на Арбате откроются еще 10 до конца августа в Москве и Петербурге, а дальше примерно по два-три ресторана в день. Планируем до конца сентября все открыть. Следующая точка откроется в главном офисе Сбербанка", - сказал Пинский, не исключив, что будут открываться и новые кофейни.Юнусов отметил, что цены в кофейнях сети не изменятся. "В том же среднем чеке, к которому привыкли люди, приходя сюда, пить кофе и что-то перекусывать, мы и останемся. Цены не изменятся", - заверил он. Молоко и сиропы, по словам Тимати, будут закупать у российских поставщиков, а кофе привезут из Латинской Америки и Африки.Он также пояснил, что на главном логотипе Русалку заменила Царевна-Лебедь.В свою очередь Пинский добавил, что мобильное приложение Stars Сoffee заработает уже сегодня, а все неизрасходованные баллы предшествующей сети Starbucks будут перенесены. "Мы разработали программу лояльности", - уточнил он."У Starbucks нет возможности вернуться в эти помещения. Starbucks работал в России через своего турецкого франчайзи. Поэтому бизнес мы покупали физически у франчайзи", - заключил Пинский.Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Тимати, Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса в июле. Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате заработает для широкой публики в пятницу, 19 августа.
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экономика, россия, starbucks corporation
Экономика, Россия, Starbucks Corporation
17:03 18.08.2022 (обновлено: 18:18 18.08.2022)
 
В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks

Ресторатор Пинский: в России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска кофейни Starbucks в Москве
Вывеска кофейни Starbucks в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска кофейни Starbucks в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Все кофейни сети Stars Сoffee, преемника Starbucks в России, откроются до конца сентября, цены останутся на прежнем уровне, рассказали на пресс-конференции новые владельцы сети - певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский.
"130 заведений: 90 в Москве, 40 в Петербурге и регионах. После (открытия - ред.) заведения на Арбате откроются еще 10 до конца августа в Москве и Петербурге, а дальше примерно по два-три ресторана в день. Планируем до конца сентября все открыть. Следующая точка откроется в главном офисе Сбербанка", - сказал Пинский, не исключив, что будут открываться и новые кофейни.
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Юнусов отметил, что цены в кофейнях сети не изменятся. "В том же среднем чеке, к которому привыкли люди, приходя сюда, пить кофе и что-то перекусывать, мы и останемся. Цены не изменятся", - заверил он. Молоко и сиропы, по словам Тимати, будут закупать у российских поставщиков, а кофе привезут из Латинской Америки и Африки.
Он также пояснил, что на главном логотипе Русалку заменила Царевна-Лебедь.
В свою очередь Пинский добавил, что мобильное приложение Stars Сoffee заработает уже сегодня, а все неизрасходованные баллы предшествующей сети Starbucks будут перенесены. "Мы разработали программу лояльности", - уточнил он.
"У Starbucks нет возможности вернуться в эти помещения. Starbucks работал в России через своего турецкого франчайзи. Поэтому бизнес мы покупали физически у франчайзи", - заключил Пинский.
Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Тимати, Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса в июле. Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате заработает для широкой публики в пятницу, 19 августа.
 
ЭкономикаРоссияStarbucks Corporation
 
 
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