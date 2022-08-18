https://ria.ru/20220818/sovfed-1810522831.html
В Совфеде поддержат идею ограничить аресты по экономическим преступлениям
В Совфеде поддержат идею ограничить аресты по экономическим преступлениям - РИА Новости, 18.08.2022
В Совфеде поддержат идею ограничить аресты по экономическим преступлениям
Сенаторы поддержат предложение Минюста запретить аресты предпринимателей по преступлениям небольшой тяжести, заявил глава конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:03
2022-08-18T17:03
2022-08-18T17:03
общество
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сенаторы поддержат предложение Минюста запретить аресты предпринимателей по преступлениям небольшой тяжести, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."Предложение Минюста мы полностью поддержим. Правильно. Своевременно. Мы видим формирование новой правовой политики в данной сфере", – написал политик в своем Telegram-канале.Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Авторы предлагают установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
https://ria.ru/20220818/aresty-1810487338.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, андрей клишас
Общество, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас
В Совфеде поддержат идею ограничить аресты по экономическим преступлениям
Сенатор Клишас: в Совфеде поддержат идею ограничить аресты по экономическим преступлениям