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В Латвии хотят снести еще пять советских памятника - РИА Новости, 18.08.2022
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В Латвии хотят снести еще пять советских памятника
В Латвии хотят снести еще пять советских памятника - РИА Новости, 18.08.2022
В Латвии хотят снести еще пять советских памятника
В Огрском муниципалитете Латвии принято решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте, сообщила... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:11
2022-08-18T17:11
в мире
сергей лавров
латвия
россия
ссср
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Огрском муниципалитете Латвии принято решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте, сообщила пресс-служба муниципалитета."Принято решение о демонтаже памятного камня на железнодорожной станции Икшкиле, установленного на этом месте в честь дипломатического курьера Наркомата иностранных дел СССР Теодора Нетте, а также памятника жертвам террора тоталитарных режимов, который находится возле старой школы в Мадлиене", - говорится в сообщении.Кроме того, во исполнение закона от 22 июня о запрете экспонирования и демонтаже советских памятников, сносу подлежат памятник партизану Витольду Яунтирансу в Юмправской волости, памятник воинам Красной Армии, освободителям села Мазозоли, и памятник красному партизану Мартиньшу Рудзитису в Сунтажской волости. Снос последних трех памятников намечен на 19 августа.Теодор Нетте был одним из самых известных дипкурьеров. 5 февраля 1926 года он вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. Курьеры подверглись нападению бандитов. Нетто погиб, застрелив первого нападающего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Теодора Нетто похоронили 9 февраля 1926 года на Ваганьковском кладбища в Москве. Дипломатическо-курьерская служба МИД РФ 5 февраля отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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в мире, сергей лавров, латвия, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Сергей Лавров, Латвия, Россия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
17:11 18.08.2022
 
В Латвии хотят снести еще пять советских памятника

В Латвии хотят снести памятный камень дипкурьеру Нетте и еще четыре советских памятника

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Огрском муниципалитете Латвии принято решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте, сообщила пресс-служба муниципалитета.
"Принято решение о демонтаже памятного камня на железнодорожной станции Икшкиле, установленного на этом месте в честь дипломатического курьера Наркомата иностранных дел СССР Теодора Нетте, а также памятника жертвам террора тоталитарных режимов, который находится возле старой школы в Мадлиене", - говорится в сообщении.
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Кроме того, во исполнение закона от 22 июня о запрете экспонирования и демонтаже советских памятников, сносу подлежат памятник партизану Витольду Яунтирансу в Юмправской волости, памятник воинам Красной Армии, освободителям села Мазозоли, и памятник красному партизану Мартиньшу Рудзитису в Сунтажской волости. Снос последних трех памятников намечен на 19 августа.
Теодор Нетте был одним из самых известных дипкурьеров. 5 февраля 1926 года он вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. Курьеры подверглись нападению бандитов. Нетто погиб, застрелив первого нападающего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Теодора Нетто похоронили 9 февраля 1926 года на Ваганьковском кладбища в Москве. Дипломатическо-курьерская служба МИД РФ 5 февраля отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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В миреСергей ЛавровЛатвияРоссияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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