https://ria.ru/20220818/snos-1810533123.html

В Латвии хотят снести еще пять советских памятника

В Латвии хотят снести еще пять советских памятника - РИА Новости, 18.08.2022

В Латвии хотят снести еще пять советских памятника

В Огрском муниципалитете Латвии принято решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте, сообщила... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:11

2022-08-18T17:11

2022-08-18T17:11

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Огрском муниципалитете Латвии принято решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте, сообщила пресс-служба муниципалитета."Принято решение о демонтаже памятного камня на железнодорожной станции Икшкиле, установленного на этом месте в честь дипломатического курьера Наркомата иностранных дел СССР Теодора Нетте, а также памятника жертвам террора тоталитарных режимов, который находится возле старой школы в Мадлиене", - говорится в сообщении.Кроме того, во исполнение закона от 22 июня о запрете экспонирования и демонтаже советских памятников, сносу подлежат памятник партизану Витольду Яунтирансу в Юмправской волости, памятник воинам Красной Армии, освободителям села Мазозоли, и памятник красному партизану Мартиньшу Рудзитису в Сунтажской волости. Снос последних трех памятников намечен на 19 августа.Теодор Нетте был одним из самых известных дипкурьеров. 5 февраля 1926 года он вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. Курьеры подверглись нападению бандитов. Нетто погиб, застрелив первого нападающего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Теодора Нетто похоронили 9 февраля 1926 года на Ваганьковском кладбища в Москве. Дипломатическо-курьерская служба МИД РФ 5 февраля отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220818/pamyatnik-1810447371.html

https://ria.ru/20220812/pamyatniki-1809099366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, латвия, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)