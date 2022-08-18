https://ria.ru/20220818/smog-1810455881.html

Смог не повлиял на туристическую активность в Подмосковье

Смог не повлиял на туристическую активность в Подмосковье - РИА Новости, 18.08.2022

Смог не повлиял на туристическую активность в Подмосковье

Туристов не испугали смог и дым в Москве и области, номера в отелях на ближайшие выходные раскуплены, заявил РИА Новости вице-президент АТОР, гендиректор... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:53

2022-08-18T16:53

2022-08-18T16:53

туризм

московская область (подмосковье)

москва

рязанская область

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810386576_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_062f0445d0329b06e36eae29499efe81.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Туристов не испугали смог и дым в Москве и области, номера в отелях на ближайшие выходные раскуплены, заявил РИА Новости вице-президент АТОР, гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин."В 2010 году смог был в Москве больше месяца, проблема была более масштабной. Тогда некоторые подмосковные районы были менее задымлены, и спрос качнулся в ту сторону. Сейчас же проблема пока не встала так остро. Сегодня только второй-третий день. Видимость на дорогах нормальная", — сказал Ромашкин.Он отметил, что на ближайшие выходные раскуплены почти все места в подмосковных гостиницах. "Это не зависит от смога. Активно раскупаются как южные направления по Калужскому и Каширскому шоссе, так и северные — по Дмитровскому и Ярославскому", — уточнил вице-президент АТОР, добавив, что этим летом в Московской области фиксируется стопроцентная загрузка объектов размещения."Поездка на семью выходит дешевле, чем недельный отдых в Сочи, если лететь самолетом за 18 тысяч рублей за билет на человека. В Подмосковье и соседних областях активно разбирают объекты, где есть вода: озеро или пруд", — заключил собеседник агентства.Больше всего поездок, по словам Ромашкина, москвичи совершают с пятницы по воскресенье.

https://ria.ru/20220817/otdykh-1809927778.html

московская область (подмосковье)

москва

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

московская область (подмосковье), москва, рязанская область, ассоциация туроператоров россии (атор), новости, туризм, туристы, отели, пожары, новости - туризм