https://ria.ru/20220818/smog-1810455881.html
Смог не повлиял на туристическую активность в Подмосковье
Смог не повлиял на туристическую активность в Подмосковье - РИА Новости, 18.08.2022
Смог не повлиял на туристическую активность в Подмосковье
Туристов не испугали смог и дым в Москве и области, номера в отелях на ближайшие выходные раскуплены, заявил РИА Новости вице-президент АТОР, гендиректор... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:53
2022-08-18T16:53
2022-08-18T16:53
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Туристов не испугали смог и дым в Москве и области, номера в отелях на ближайшие выходные раскуплены, заявил РИА Новости вице-президент АТОР, гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин."В 2010 году смог был в Москве больше месяца, проблема была более масштабной. Тогда некоторые подмосковные районы были менее задымлены, и спрос качнулся в ту сторону. Сейчас же проблема пока не встала так остро. Сегодня только второй-третий день. Видимость на дорогах нормальная", — сказал Ромашкин.Он отметил, что на ближайшие выходные раскуплены почти все места в подмосковных гостиницах. "Это не зависит от смога. Активно раскупаются как южные направления по Калужскому и Каширскому шоссе, так и северные — по Дмитровскому и Ярославскому", — уточнил вице-президент АТОР, добавив, что этим летом в Московской области фиксируется стопроцентная загрузка объектов размещения."Поездка на семью выходит дешевле, чем недельный отдых в Сочи, если лететь самолетом за 18 тысяч рублей за билет на человека. В Подмосковье и соседних областях активно разбирают объекты, где есть вода: озеро или пруд", — заключил собеседник агентства.Больше всего поездок, по словам Ромашкина, москвичи совершают с пятницы по воскресенье.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), москва, рязанская область, ассоциация туроператоров россии (атор), новости, туризм, туристы, отели, пожары, новости - туризм
Туризм, Московская область (Подмосковье), Москва, Рязанская область, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости, Туризм, туристы, Отели, пожары, Новости - Туризм
Смог не повлиял на туристическую активность в Подмосковье
АТОР: смог не испугал туристов – в Подмосковье раскуплены почти все отели
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Туристов не испугали смог и дым в Москве и области, номера в отелях на ближайшие выходные раскуплены, заявил РИА Новости вице-президент АТОР, гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.
"В 2010 году смог был в Москве больше месяца, проблема была более масштабной. Тогда некоторые подмосковные районы были менее задымлены, и спрос качнулся в ту сторону. Сейчас же проблема пока не встала так остро. Сегодня только второй-третий день. Видимость на дорогах нормальная", — сказал Ромашкин.
Он отметил, что на ближайшие выходные раскуплены почти все места в подмосковных гостиницах.
"Это не зависит от смога. Активно раскупаются как южные направления по Калужскому и Каширскому шоссе, так и северные — по Дмитровскому и Ярославскому", — уточнил вице-президент АТОР, добавив, что этим летом в Московской области фиксируется стопроцентная загрузка объектов размещения.
"Поездка на семью выходит дешевле, чем недельный отдых в Сочи, если лететь самолетом за 18 тысяч рублей за билет на человека. В Подмосковье и соседних областях активно разбирают объекты, где есть вода: озеро или пруд", — заключил собеседник агентства.
Больше всего поездок, по словам Ромашкина, москвичи совершают с пятницы по воскресенье.