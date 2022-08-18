https://ria.ru/20220818/shaman-1810577815.html
Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров
Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров - РИА Новости, 18.08.2022
Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров
Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Я русский" собрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. Ролик был размещен в Сети в июле. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:59
2022-08-18T18:59
2022-08-18T18:59
шоубиз
youtube
джастин бибер
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Я русский" собрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. Ролик был размещен в Сети в июле.Другой клип исполнителя "Встанем" посмотрели более 23 миллионов пользователей. Кроме того, ранее видео на песню "Я русский" вошло в "Топ-100 лучших клипов мира", обогнав при этом Джастина Бибера. В интервью РИА Новости SHAMAN рассказал, что не ожидал такого результата песни "Я русский", когда она набрала в YouTube семь миллионов просмотров. Также певец поделился, о чем будет его следующая композиция.
https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, джастин бибер
Шоубиз, YouTube, Джастин Бибер
Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров
Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Я русский" собрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. Ролик был размещен в Сети в июле.
Другой клип исполнителя "Встанем" посмотрели более 23 миллионов пользователей.
Кроме того, ранее видео на песню "Я русский" вошло
в "Топ-100 лучших клипов мира", обогнав при этом Джастина Бибера.
В интервью РИА Новости SHAMAN рассказал, что не ожидал такого результата песни "Я русский", когда она набрала в YouTube семь миллионов просмотров. Также певец поделился, о чем будет его следующая композиция.