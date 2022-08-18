https://ria.ru/20220818/shaman-1810577815.html

Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров

Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров - РИА Новости, 18.08.2022

Клип на песню SHAMAN "Я русский" собрал более 10 миллионов просмотров

Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Я русский" собрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. Ролик был размещен в Сети в июле. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:59

2022-08-18T18:59

2022-08-18T18:59

шоубиз

youtube

джастин бибер

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Я русский" собрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. Ролик был размещен в Сети в июле.Другой клип исполнителя "Встанем" посмотрели более 23 миллионов пользователей. Кроме того, ранее видео на песню "Я русский" вошло в "Топ-100 лучших клипов мира", обогнав при этом Джастина Бибера. В интервью РИА Новости SHAMAN рассказал, что не ожидал такого результата песни "Я русский", когда она набрала в YouTube семь миллионов просмотров. Также певец поделился, о чем будет его следующая композиция.

https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

youtube, джастин бибер