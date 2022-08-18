https://ria.ru/20220818/serbiya-1810338977.html

В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово

В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово - РИА Новости, 18.08.2022

В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич и "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти примут участие в четверг в новом раунде диалога под эгидой ЕС в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T00:37

2022-08-18T00:37

2022-08-18T00:37

в мире

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти примут участие в четверг в новом раунде диалога под эгидой ЕС в Брюсселе.Как сообщили в европейской внешнеполитической службе, на переговорах в расширенном составе будут обсуждаться вопросы "достижения всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений", а также "снижение нынешней напряженности на местах". "Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также проведет отдельные встречи с каждым из лидеров", - добавили в ЕС.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.В среду Вучич и Курти провели в Брюсселе отдельные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Столтенберг заявил о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово. Он добавил, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации, а также намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт.В свою очередь в ЕС в преддверии переговоров призвали политиков Сербии и Косово к сдержанности."Недавний всплеск провокационной риторики официальных лиц Косово и Сербии, особенно заявления о войне и конфликте на Западных Балканах, вызывает серьезную озабоченность. Высокопоставленные политики двух сторон будут нести ответственность за любую эскалацию, за которой последуют рост напряженности, а, возможно, и насилие в регионе", - заявили в Брюсселе.

https://ria.ru/20220817/peregovory-1810278426.html

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html

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в мире, жозеп боррель, йенс столтенберг, косово, сербия, брюссель, евросоюз, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии