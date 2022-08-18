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В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово - РИА Новости, 18.08.2022
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В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово
В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово - РИА Новости, 18.08.2022
В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово
Президент Сербии Александр Вучич и "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти примут участие в четверг в новом раунде диалога под эгидой ЕС в... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T00:37
2022-08-18T00:37
в мире
жозеп боррель
йенс столтенберг
косово
сербия
брюссель
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти примут участие в четверг в новом раунде диалога под эгидой ЕС в Брюсселе.Как сообщили в европейской внешнеполитической службе, на переговорах в расширенном составе будут обсуждаться вопросы "достижения всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений", а также "снижение нынешней напряженности на местах". "Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также проведет отдельные встречи с каждым из лидеров", - добавили в ЕС.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.В среду Вучич и Курти провели в Брюсселе отдельные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Столтенберг заявил о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово. Он добавил, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации, а также намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт.В свою очередь в ЕС в преддверии переговоров призвали политиков Сербии и Косово к сдержанности."Недавний всплеск провокационной риторики официальных лиц Косово и Сербии, особенно заявления о войне и конфликте на Западных Балканах, вызывает серьезную озабоченность. Высокопоставленные политики двух сторон будут нести ответственность за любую эскалацию, за которой последуют рост напряженности, а, возможно, и насилие в регионе", - заявили в Брюсселе.
https://ria.ru/20220817/peregovory-1810278426.html
https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html
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в мире, жозеп боррель, йенс столтенберг, косово, сербия, брюссель, евросоюз, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Жозеп Боррель, Йенс Столтенберг, Косово, Сербия, Брюссель, Евросоюз, НАТО, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
00:37 18.08.2022
 
В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово

В Брюсселе под эгидой ЕС пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово.
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти примут участие в четверг в новом раунде диалога под эгидой ЕС в Брюсселе.
Как сообщили в европейской внешнеполитической службе, на переговорах в расширенном составе будут обсуждаться вопросы "достижения всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений", а также "снижение нынешней напряженности на местах". "Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также проведет отдельные встречи с каждым из лидеров", - добавили в ЕС.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 17:38
В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
В среду Вучич и Курти провели в Брюсселе отдельные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Столтенберг заявил о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово. Он добавил, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации, а также намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт.
В свою очередь в ЕС в преддверии переговоров призвали политиков Сербии и Косово к сдержанности.
"Недавний всплеск провокационной риторики официальных лиц Косово и Сербии, особенно заявления о войне и конфликте на Западных Балканах, вызывает серьезную озабоченность. Высокопоставленные политики двух сторон будут нести ответственность за любую эскалацию, за которой последуют рост напряженности, а, возможно, и насилие в регионе", - заявили в Брюсселе.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 17:11
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово
 
В миреЖозеп БоррельЙенс СтолтенбергКосовоСербияБрюссельЕвросоюзНАТООбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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