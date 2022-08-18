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Конференция по робототехнике в Пекине открылась танцем роботов-собак - РИА Новости, 18.08.2022
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Конференция по робототехнике в Пекине открылась танцем роботов-собак
Конференция по робототехнике в Пекине открылась танцем роботов-собак - РИА Новости, 18.08.2022
Конференция по робототехнике в Пекине открылась танцем роботов-собак
Сто роботов-собак в четверг станцевали на открывшейся в Пекине Всемирной конференции робототехники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:29
2022-08-18T13:52
технологии
россия
китай
в мире
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ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Сто роботов-собак в четверг станцевали на открывшейся в Пекине Всемирной конференции робототехники, передает корреспондент РИА Новости.Всемирная конференция робототехники (World Robot Conference) открылась в четверг в международном выставочном центре "Ичуан" на юго-востоке Пекина и продлится до 21 августа. Конференция проходит под лозунгом "совместно создавать, делиться, обсуждать и добиваться взаимной выгоды".Танец "четвероногих" роботов компании Unitree Robotics стал одним из самых зрелищных представлений на полях конференции, программа и количество участников которой значительно сократились из-за связанных с продолжающейся пандемией ограничений, все иностранные компании, ассоциации и эксперты в области робототехники в этом году участвуют в конференции дистанционно.Танец был посвящен символу 2022 года – тигру, поэтому на каждом из роботов сидел игрушечный тигренок, выполненный в традиционной китайской технике. Представление продолжалось всего несколько минут, однако, даже несмотря на дождь, привлекло множество зрителей, особенно детей.Представитель компании Unitree Robotics на полях конференции рассказал РИА Новости, что их робо-собаки могут работать без подзарядки два часа, переносить вес до 100 килограмм, "на них даже можно сесть и подняться в гору, правда медленно".Он также сообщил, что в России продукция компании достаточно популярна, за прошедший год на российском рынке они продали около 1 тысячи экземпляров через эксклюзивного дистрибьютера.Конференция проводится с 2015 года, в этом году она проходит в гибридном онлайн и оффлайн формате, так как из-за продолжающейся пандемии в Китай до сих пор приехать крайне сложно. Китайская сторона пригласила более 300 представителей индустрии из 15 стран принять участие в конференции, чтобы поделиться передовыми научными достижениями и обсудить тенденции развития в сфере робототехники.В рамках конференции проходит и Всемирная выставка роботов-2022, где на одной площадке площадью более 40 тысяч квадратных метров представлены свыше 500 экспонатов от более чем 130 компаний, включая промышленных и сервисных роботов, человеко- и звероподобных роботов, особое внимание уделено роботам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве. Около 30 роботов впервые представлены широкой публике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220816/robot-1810028881.html
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технологии, россия, китай, в мире
Технологии, Россия, Китай, В мире
13:29 18.08.2022 (обновлено: 13:52 18.08.2022)
 
Конференция по робототехнике в Пекине открылась танцем роботов-собак

На открывшейся в Пекине Всемирной конференции робототехники станцевали сто роботов-собак

© РИА Новости / Анна РаткоглоТанец рботов-собак на Всемирной конференции робототехники в Пекине
Танец рботов-собак на Всемирной конференции робототехники в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Танец рботов-собак на Всемирной конференции робототехники в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Сто роботов-собак в четверг станцевали на открывшейся в Пекине Всемирной конференции робототехники, передает корреспондент РИА Новости.
Всемирная конференция робототехники (World Robot Conference) открылась в четверг в международном выставочном центре "Ичуан" на юго-востоке Пекина и продлится до 21 августа. Конференция проходит под лозунгом "совместно создавать, делиться, обсуждать и добиваться взаимной выгоды".
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Танец "четвероногих" роботов компании Unitree Robotics стал одним из самых зрелищных представлений на полях конференции, программа и количество участников которой значительно сократились из-за связанных с продолжающейся пандемией ограничений, все иностранные компании, ассоциации и эксперты в области робототехники в этом году участвуют в конференции дистанционно.
Танец был посвящен символу 2022 года – тигру, поэтому на каждом из роботов сидел игрушечный тигренок, выполненный в традиционной китайской технике. Представление продолжалось всего несколько минут, однако, даже несмотря на дождь, привлекло множество зрителей, особенно детей.
Представитель компании Unitree Robotics на полях конференции рассказал РИА Новости, что их робо-собаки могут работать без подзарядки два часа, переносить вес до 100 килограмм, "на них даже можно сесть и подняться в гору, правда медленно".
Он также сообщил, что в России продукция компании достаточно популярна, за прошедший год на российском рынке они продали около 1 тысячи экземпляров через эксклюзивного дистрибьютера.
© РИА Новости / Анна РаткоглоВсемирная конференция робототехники в Пекине
Всемирная конференция робототехники в Пекине
1 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна РаткоглоВсемирная конференция робототехники в Пекине
Всемирная конференция робототехники в Пекине
2 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна РаткоглоВсемирная конференция робототехники в Пекине
Всемирная конференция робототехники в Пекине
3 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна РаткоглоВсемирная конференция робототехники в Пекине
Всемирная конференция робототехники в Пекине
4 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна РаткоглоВсемирная конференция робототехники в Пекине
Всемирная конференция робототехники в Пекине
5 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
1 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
2 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
3 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
4 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
5 из 5
Всемирная конференция робототехники в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Конференция проводится с 2015 года, в этом году она проходит в гибридном онлайн и оффлайн формате, так как из-за продолжающейся пандемии в Китай до сих пор приехать крайне сложно. Китайская сторона пригласила более 300 представителей индустрии из 15 стран принять участие в конференции, чтобы поделиться передовыми научными достижениями и обсудить тенденции развития в сфере робототехники.
В рамках конференции проходит и Всемирная выставка роботов-2022, где на одной площадке площадью более 40 тысяч квадратных метров представлены свыше 500 экспонатов от более чем 130 компаний, включая промышленных и сервисных роботов, человеко- и звероподобных роботов, особое внимание уделено роботам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве. Около 30 роботов впервые представлены широкой публике.
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