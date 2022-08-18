https://ria.ru/20220818/robot-1810442595.html

Конференция по робототехнике в Пекине открылась танцем роботов-собак

Конференция по робототехнике в Пекине открылась танцем роботов-собак - РИА Новости, 18.08.2022

Конференция по робототехнике в Пекине открылась танцем роботов-собак

Сто роботов-собак в четверг станцевали на открывшейся в Пекине Всемирной конференции робототехники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:29

2022-08-18T13:29

2022-08-18T13:52

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ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Сто роботов-собак в четверг станцевали на открывшейся в Пекине Всемирной конференции робототехники, передает корреспондент РИА Новости.Всемирная конференция робототехники (World Robot Conference) открылась в четверг в международном выставочном центре "Ичуан" на юго-востоке Пекина и продлится до 21 августа. Конференция проходит под лозунгом "совместно создавать, делиться, обсуждать и добиваться взаимной выгоды".Танец "четвероногих" роботов компании Unitree Robotics стал одним из самых зрелищных представлений на полях конференции, программа и количество участников которой значительно сократились из-за связанных с продолжающейся пандемией ограничений, все иностранные компании, ассоциации и эксперты в области робототехники в этом году участвуют в конференции дистанционно.Танец был посвящен символу 2022 года – тигру, поэтому на каждом из роботов сидел игрушечный тигренок, выполненный в традиционной китайской технике. Представление продолжалось всего несколько минут, однако, даже несмотря на дождь, привлекло множество зрителей, особенно детей.Представитель компании Unitree Robotics на полях конференции рассказал РИА Новости, что их робо-собаки могут работать без подзарядки два часа, переносить вес до 100 килограмм, "на них даже можно сесть и подняться в гору, правда медленно".Он также сообщил, что в России продукция компании достаточно популярна, за прошедший год на российском рынке они продали около 1 тысячи экземпляров через эксклюзивного дистрибьютера.Конференция проводится с 2015 года, в этом году она проходит в гибридном онлайн и оффлайн формате, так как из-за продолжающейся пандемии в Китай до сих пор приехать крайне сложно. Китайская сторона пригласила более 300 представителей индустрии из 15 стран принять участие в конференции, чтобы поделиться передовыми научными достижениями и обсудить тенденции развития в сфере робототехники.В рамках конференции проходит и Всемирная выставка роботов-2022, где на одной площадке площадью более 40 тысяч квадратных метров представлены свыше 500 экспонатов от более чем 130 компаний, включая промышленных и сервисных роботов, человеко- и звероподобных роботов, особое внимание уделено роботам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве. Около 30 роботов впервые представлены широкой публике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/robot-1810028881.html

https://ria.ru/20220815/sobaka-1809768544.html

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, китай, в мире