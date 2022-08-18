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Гости из будущего: Всемирная конференция робототехники в Пекине - РИА Новости, 18.08.2022
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Гости из будущего: Всемирная конференция робототехники в Пекине
Гости из будущего: Всемирная конференция робототехники в Пекине - РИА Новости, 18.08.2022
Гости из будущего: Всемирная конференция робототехники в Пекине
В китайской столице открылась Всемирная конференция робототехники, удивляющая передовыми научными достижениями. Фантастические разработки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:59
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фото
роботы
пекин
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В китайской столице открылась Всемирная конференция робототехники, удивляющая передовыми научными достижениями. Фантастические разработки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, роботы, пекин
Фото, Роботы, Пекин
18:59 18.08.2022
 

Гости из будущего: Всемирная конференция робототехники в Пекине

Читать ria.ru в
В китайской столице открылась Всемирная конференция робототехники, удивляющая передовыми научными достижениями. Фантастические разработки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Одним из самых зрелищных моментов конференции стал танцевальный перформанс ста собак-роботов, посвященный символу года — тигру. По словам разработчиков, робо-песики работают без подзарядки два часа, на них даже можно сесть и подняться в гору (правда, пока, медленно).

Роботы-собаки во время танцевального перформанса на Всемирной конференции робототехники в Пекине
1 из 12

Одним из самых зрелищных моментов конференции стал танцевальный перформанс ста собак-роботов, посвященный символу года — тигру. По словам разработчиков, робо-песики работают без подзарядки два часа, на них даже можно сесть и подняться в гору (правда, пока, медленно).

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

В дни конференции проходит и Всемирная выставка роботов-2022.

Робот на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
2 из 12

В дни конференции проходит и Всемирная выставка роботов-2022.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Посетители на Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Посетители на Всемирной конференции робототехники в Пекине
3 из 12

Посетители на Всемирной конференции робототехники в Пекине.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

На площадке площадью более 40 тысяч квадратных метров разместились более 500 экспонатов.

Экспонат на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
4 из 12

На площадке площадью более 40 тысяч квадратных метров разместились более 500 экспонатов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Чего здесь только нет! Разработчики привезли на выставку человеко- и звероподобных роботов, промышленных и сервисных.

Робот на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
5 из 12

Чего здесь только нет! Разработчики привезли на выставку человеко- и звероподобных роботов, промышленных и сервисных.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Экспонаты Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Экспонаты на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
6 из 12

Экспонаты Всемирной конференции робототехники в Пекине.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Посетители рассматривают робота-собаку.

Посетители возле робота-собаки на Всемирной конференции робототехники в Пекине
7 из 12

Посетители рассматривают робота-собаку.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Робот CanBot на конференции в Пекине.

Робот CanBot на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
8 из 12

Робот CanBot на конференции в Пекине.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Особое внимание организаторы уделили роботам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве.

Экспонат на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
9 из 12

Особое внимание организаторы уделили роботам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Около 30 роботов предстали перед публикой впервые.

Робот на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
10 из 12

Около 30 роботов предстали перед публикой впервые.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Всемирная конференция робототехники проводится с 2015 года.

Посетительница на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
11 из 12

Всемирная конференция робототехники проводится с 2015 года.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Мероприятие проходит под лозунгом "совместно создавать, делиться, обсуждать и добиваться взаимной выгоды".

Робот-собака на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
12 из 12

Мероприятие проходит под лозунгом "совместно создавать, делиться, обсуждать и добиваться взаимной выгоды".

© РИА Новости / Анна Раткогло
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ФотоРоботыПекин
 
 
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