Гости из будущего: Всемирная конференция робототехники в Пекине

Одним из самых зрелищных моментов конференции стал танцевальный перформанс ста собак-роботов, посвященный символу года — тигру. По словам разработчиков, робо-песики работают без подзарядки два часа, на них даже можно сесть и подняться в гору (правда, пока, медленно).