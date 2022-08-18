Гости из будущего: Всемирная конференция робототехники в Пекине
Одним из самых зрелищных моментов конференции стал танцевальный перформанс ста собак-роботов, посвященный символу года — тигру. По словам разработчиков, робо-песики работают без подзарядки два часа, на них даже можно сесть и подняться в гору (правда, пока, медленно).
Одним из самых зрелищных моментов конференции стал танцевальный перформанс ста собак-роботов, посвященный символу года — тигру. По словам разработчиков, робо-песики работают без подзарядки два часа, на них даже можно сесть и подняться в гору (правда, пока, медленно).
В дни конференции проходит и Всемирная выставка роботов-2022.
В дни конференции проходит и Всемирная выставка роботов-2022.
Посетители на Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Посетители на Всемирной конференции робототехники в Пекине.
На площадке площадью более 40 тысяч квадратных метров разместились более 500 экспонатов.
На площадке площадью более 40 тысяч квадратных метров разместились более 500 экспонатов.
Чего здесь только нет! Разработчики привезли на выставку человеко- и звероподобных роботов, промышленных и сервисных.
Чего здесь только нет! Разработчики привезли на выставку человеко- и звероподобных роботов, промышленных и сервисных.
Экспонаты Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Экспонаты Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Посетители рассматривают робота-собаку.
Робот CanBot на конференции в Пекине.
Особое внимание организаторы уделили роботам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве.
Особое внимание организаторы уделили роботам, применяемым в медицине и сельском хозяйстве.
Около 30 роботов предстали перед публикой впервые.
Около 30 роботов предстали перед публикой впервые.
Всемирная конференция робототехники проводится с 2015 года.
Всемирная конференция робототехники проводится с 2015 года.
Мероприятие проходит под лозунгом "совместно создавать, делиться, обсуждать и добиваться взаимной выгоды".
Мероприятие проходит под лозунгом "совместно создавать, делиться, обсуждать и добиваться взаимной выгоды".