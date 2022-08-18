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В Польше назвали возможную причину мора рыбы в реке Одра - РИА Новости, 18.08.2022
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В Польше назвали возможную причину мора рыбы в реке Одра
В Польше назвали возможную причину мора рыбы в реке Одра - РИА Новости, 18.08.2022
В Польше назвали возможную причину мора рыбы в реке Одра
Причиной массового мора рыбы на реке Одра могло стать появление в воде микроорганизмов, заявила в твиттере министр климата и окружающей среды Польши Анна... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:05
2022-08-18T16:54
в мире
польша
экология
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ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Причиной массового мора рыбы на реке Одра могло стать появление в воде микроорганизмов, заявила в твиттере министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.Девятого августа в Польше на реке Одра зафиксировали массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли армию.Причину случившегося до сих пор официально не огласили. Через несколько дней после начала мора немецкие специалисты, исследовавшие образцы воды в реке ниже по течению, сообщили о наличии в ней ртути. Позже польские власти опровергли эту информацию.
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в мире, польша, экология
В мире, Польша, Экология
16:05 18.08.2022 (обновлено: 16:54 18.08.2022)
 
В Польше назвали возможную причину мора рыбы в реке Одра

Министр климата Польши Москва: виновниками мора рыбы в Одре могли стать микроорганизмы

CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski / Вид на реку Одра с польской стороны
Вид на реку Одра с польской стороны - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski /
Вид на реку Одра с польской стороны. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Причиной массового мора рыбы на реке Одра могло стать появление в воде микроорганизмов, заявила в твиттере министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"Результаты исследований наших специалистов из Института внутреннего рыболовства показали наличие микроорганизмов (золотистых водорослей) в воде Одры. Их цветение может вызвать появление токсинов, убивающих рыбу и моллюсков. Они не вредны для человека", — уточнила министр.

Девятого августа в Польше на реке Одра зафиксировали массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли армию.
Причину случившегося до сих пор официально не огласили. Через несколько дней после начала мора немецкие специалисты, исследовавшие образцы воды в реке ниже по течению, сообщили о наличии в ней ртути. Позже польские власти опровергли эту информацию.
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