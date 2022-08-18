https://ria.ru/20220818/reka-1810496771.html

В Польше назвали возможную причину мора рыбы в реке Одра

В Польше назвали возможную причину мора рыбы в реке Одра - РИА Новости, 18.08.2022

В Польше назвали возможную причину мора рыбы в реке Одра

Причиной массового мора рыбы на реке Одра могло стать появление в воде микроорганизмов, заявила в твиттере министр климата и окружающей среды Польши Анна... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:05

2022-08-18T16:05

2022-08-18T16:54

в мире

польша

экология

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ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Причиной массового мора рыбы на реке Одра могло стать появление в воде микроорганизмов, заявила в твиттере министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.Девятого августа в Польше на реке Одра зафиксировали массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли армию.Причину случившегося до сих пор официально не огласили. Через несколько дней после начала мора немецкие специалисты, исследовавшие образцы воды в реке ниже по течению, сообщили о наличии в ней ртути. Позже польские власти опровергли эту информацию.

https://ria.ru/20220818/kity-1810390832.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, экология